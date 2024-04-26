https://ria.ru/20240426/ivanov-1942480790.html

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны - РИА Новости, 26.04.2024

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны

Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:58

2024-04-26T12:58

2024-04-26T13:28

происшествия

россия

москва

тимур иванов

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму - пока сказать не могу", - отметил защитник. В пятницу адвокаты направили в суд апелляционную жалобу на его арест, в которой просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.

https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова