https://ria.ru/20240426/ivanov-1942480790.html
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны - РИА Новости, 26.04.2024
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны
Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:58
2024-04-26T12:58
2024-04-26T13:28
происшествия
россия
москва
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму - пока сказать не могу", - отметил защитник. В пятницу адвокаты направили в суд апелляционную жалобу на его арест, в которой просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова из СИЗО