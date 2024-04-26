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Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны - РИА Новости, 26.04.2024
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12:58 26.04.2024 (обновлено: 13:28 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942480790.html
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны - РИА Новости, 26.04.2024
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны
Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:58
2024-04-26T13:28
происшествия
россия
москва
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму - пока сказать не могу", - отметил защитник. В пятницу адвокаты направили в суд апелляционную жалобу на его арест, в которой просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
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происшествия, россия, москва, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова из СИЗО

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного за взяточничество, предложит залог за его освобождение из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму - пока сказать не могу", - отметил защитник.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты
09:07
В пятницу адвокаты направили в суд апелляционную жалобу на его арест, в которой просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
Вчера, 23:42
 
ПроисшествияРоссияМоскваТимур ИвановМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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