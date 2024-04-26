https://ria.ru/20240426/ivanov-1942416697.html

Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест - РИА Новости, 26.04.2024

Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:39

2024-04-26T09:39

2024-04-26T09:53

происшествия

россия

москва

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:109:1252:813_1920x0_80_0_0_8358ef054108d51667c897befe5053a3.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Мы направили в суд апелляционную жалобу", - сказал он.Защита намерена добиваться смягчения меры пресечения.В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.

https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова