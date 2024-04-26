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Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест - РИА Новости, 26.04.2024
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09:39 26.04.2024 (обновлено: 09:53 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942416697.html
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест - РИА Новости, 26.04.2024
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест
Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:39
2024-04-26T09:53
происшествия
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Мы направили в суд апелляционную жалобу", - сказал он.Защита намерена добиваться смягчения меры пресечения.В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
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происшествия, россия, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

Защита замминистра обороны Иванова обжаловала арест по делу о получении взятки

© РИА Новости / Вадим СавицкийТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Мы направили в суд апелляционную жалобу", - сказал он.
Защита намерена добиваться смягчения меры пресечения.
В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты
09:07
 
ПроисшествияРоссияМоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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