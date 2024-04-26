https://ria.ru/20240426/ivanov-1942416697.html
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест - РИА Новости, 26.04.2024
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест
Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:39
2024-04-26T09:39
2024-04-26T09:53
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Мы направили в суд апелляционную жалобу", - сказал он.Защита намерена добиваться смягчения меры пресечения.В среду Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Защита замминистра обороны Иванова обжаловала его арест
Защита замминистра обороны Иванова обжаловала арест по делу о получении взятки