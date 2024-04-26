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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1186 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
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16:30 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ishim-1942543932.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1186 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1186 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1186 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за десять часов поднялся на 11 сантиметров и к 18.00 (16.00 мск) достиг 1186 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:30
2024-04-26T16:30
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
игорь васильев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за десять часов поднялся на 11 сантиметров и к 18.00 (16.00 мск) достиг 1186 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 18.00 (16.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1186 сантиметров, поднявшись за десять часов на 11 сантиметров. Пока это максимальный уровень подъема, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. В целом население Абатского района составляет почти 19 тысяч человек, в селе Абатском живут около 8 тысяч. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуировано более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 581 человек, в том числе 201 ребенок. Подтопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), игорь васильев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), Игорь Васильев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1186 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское за десять часов поднялся на 11 сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за десять часов поднялся на 11 сантиметров и к 18.00 (16.00 мск) достиг 1186 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 18.00 (16.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1186 сантиметров, поднявшись за десять часов на 11 сантиметров. Пока это максимальный уровень подъема, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
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Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. В целом население Абатского района составляет почти 19 тысяч человек, в селе Абатском живут около 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуировано более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 581 человек, в том числе 201 ребенок. Подтопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьТобол (река)Игорь ВасильевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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