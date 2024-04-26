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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
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12:47 26.04.2024 (обновлено: 12:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ishim-1942476527.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на семь сантиметров и к 14.00 (12.00 мск) достиг 1182 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:47
2024-04-26T12:51
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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на семь сантиметров и к 14.00 (12.00 мск) достиг 1182 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 (12.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1182 сантиметров, поднявшись за шесть часов на семь сантиметров.Пока это максимальный уровень подъема воды, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для данного населенного пункта составляет 960 сантиметров.
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское за шесть часов поднялся на семь сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на семь сантиметров и к 14.00 (12.00 мск) достиг 1182 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 (12.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1182 сантиметров, поднявшись за шесть часов на семь сантиметров.
Пока это максимальный уровень подъема воды, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для данного населенного пункта составляет 960 сантиметров.
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Ишим (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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