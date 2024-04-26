https://ria.ru/20240426/ishim-1942476527.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на семь сантиметров и к 14.00 (12.00 мск) достиг 1182 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:47
2024-04-26T12:47
2024-04-26T12:51
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на семь сантиметров и к 14.00 (12.00 мск) достиг 1182 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 (12.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1182 сантиметров, поднявшись за шесть часов на семь сантиметров.Пока это максимальный уровень подъема воды, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - тогда вода достигла отметки в 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для данного населенного пункта составляет 960 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1182 сантиметров
Уровень реки Ишим в селе Абатское за шесть часов поднялся на семь сантиметров