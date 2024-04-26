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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра - РИА Новости, 26.04.2024
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06:34 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ishim-1942401837.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 сантиметра и к утру пятницы составил 1175 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:34
2024-04-26T06:34
происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 сантиметра и к утру пятницы составил 1175 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1175 сантиметров, поднявшись за сутки на 54 сантиметра. За предыдущие сутки уровень воды на данном участке вырос на 202 сантиметра и к утру четверга составлял 1121 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Всего в Абатском районе проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч. В зоне вероятного подтопления находятся 22 населенных пункта. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240426/tobol-1942401506.html
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки поднялся до 1175 сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 сантиметра и к утру пятницы составил 1175 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1175 сантиметров, поднявшись за сутки на 54 сантиметра. За предыдущие сутки уровень воды на данном участке вырос на 202 сантиметра и к утру четверга составлял 1121 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Село Коркино Тюменской области
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Всего в Абатском районе проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч. В зоне вероятного подтопления находятся 22 населенных пункта.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
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Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
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ПроисшествияТюменская областьИшим (река)Тобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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