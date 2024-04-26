https://ria.ru/20240426/ishim-1942401837.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра - РИА Новости, 26.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 54 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 сантиметра и к утру пятницы составил 1175 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:34

2024-04-26T06:34

2024-04-26T06:34

происшествия

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 сантиметра и к утру пятницы составил 1175 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) пятницы уровень воды в Абатском достиг 1175 сантиметров, поднявшись за сутки на 54 сантиметра. За предыдущие сутки уровень воды на данном участке вырос на 202 сантиметра и к утру четверга составлял 1121 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Всего в Абатском районе проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч. В зоне вероятного подтопления находятся 22 населенных пункта. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240426/tobol-1942401506.html

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024