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Эксперты подсчитали, сколько инвестиций нужно для создания АПК-гигантов - РИА Новости, 26.04.2024
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00:06 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/investitsii-1942385708.html
Эксперты подсчитали, сколько инвестиций нужно для создания АПК-гигантов
Эксперты подсчитали, сколько инвестиций нужно для создания АПК-гигантов - РИА Новости, 26.04.2024
Эксперты подсчитали, сколько инвестиций нужно для создания АПК-гигантов
России нужно привлечь примерно 22 миллиарда долларов дополнительных инвестиций, чтобы создать АПК-гигантов, способных конкурировать с мировыми лидерами, это... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:06
2024-04-26T00:06
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. России нужно привлечь примерно 22 миллиарда долларов дополнительных инвестиций, чтобы создать АПК-гигантов, способных конкурировать с мировыми лидерами, это "вполне реально" и в случае успеха позволит стране к 2035 году полноправно войти в топ-5 мировых поставщиков продовольствия не только по объемам, но и по стоимости, следует из отчета аналитической компании "Яков и Партнеры". Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ сообщал, что Россия среди экспортеров продукции АПК в 2022 году находилась на 17-м месте. По предварительным данным, в 2023 году страна поставила на внешние рынки продукции АПК не менее чем на 43,5 миллиарда долларов; по итогам 2022 года поставки агропродукции составляли 41,6 миллиарда долларов. Эксперты "Яков и Партнеры" отмечают, что несмотря на очевидные успехи развития российского АПК, доля отечественной продукции на мировых рынках едва превышает 2%. "Как показывает опыт других стран, суммарные инвестиции в будущих российских "национальных чемпионов", необходимые для глобальной конкуренции на мировых рынках, должны составить примерно 22 миллиарда долларов. Это дополнительное финансирование, необходимое на новые инициативы, основанное на расчетах стоимости выкупа необходимых активов", - сказал директор компании Алексей Клецко, слова которого приводятся в отчете. Он отметил, что инвестиции должны быть направлены на покупку долей или полный выкуп зарубежных игроков в генетике растений и протеинов, на производство и создание дженериков средств защиты растений, строительство или покупку экспортной портовой инфраструктуры в России и странах назначения. При этом инвестиции не обязательно должны быть предоставлены государством, хотя его участие возможно. Предполагается, что будущие "чемпионы" станут привлекательными для инвесторов, чтобы эти средства можно было привлечь на публичном рынке. Роль государства скорее заключается в обеспечении регуляторного ландшафта роста этих компаний. Согласно отчету, дополнительный рост российского агросектора может составить 23-40 миллиардов долларов в год в случае создания в стране трех-пяти "национальных чемпионов". "Для перехода в группу лидеров необходимо увеличить маржинальность экспортируемой продукции, а также нарастить общий оборот производства", - отмечают эксперты. Так, в России надо создать несколько крупных интегрированных игроков с выручкой более 10 миллиардов долларов в год, глобальным присутствием на рынках, экспортом более 25% продукции и контролем над большей частью цепочки создания стоимости. "Сегодня ни одна из российских компаний не соответствует данным характеристикам, например, разрыв по выручке достигает трехкратных размеров. Тем не менее, это вполне реально. Некоторые страны уже успешно прошли этот путь", - поясняется в отчете. "Импульс, который придаст российскому АПК систематизация работы по созданию "национальных чемпионов", позволит отрасли увеличить объемы экспорта на две трети, значительно нарастив при этом долю продукции с высокой добавленной стоимостью. На горизонте до 2035 года этот импульс даст возможность АПК России увеличить производство сельхозпродукции на 20-40% в стоимостном выражении и... полноправно войти в топ-5 мировых поставщиков - не только по объемам, но и по стоимости", - резюмировал Клецко.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Эксперты подсчитали, сколько инвестиций нужно для создания АПК-гигантов

"Яков и Партнеры": России нужно 22 миллиарда долларов для создания АПК-гигантов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка на полях УОХ "Краснодарское" в Краснодарском крае
Уборка на полях УОХ Краснодарское в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. России нужно привлечь примерно 22 миллиарда долларов дополнительных инвестиций, чтобы создать АПК-гигантов, способных конкурировать с мировыми лидерами, это "вполне реально" и в случае успеха позволит стране к 2035 году полноправно войти в топ-5 мировых поставщиков продовольствия не только по объемам, но и по стоимости, следует из отчета аналитической компании "Яков и Партнеры".
Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ сообщал, что Россия среди экспортеров продукции АПК в 2022 году находилась на 17-м месте. По предварительным данным, в 2023 году страна поставила на внешние рынки продукции АПК не менее чем на 43,5 миллиарда долларов; по итогам 2022 года поставки агропродукции составляли 41,6 миллиарда долларов. Эксперты "Яков и Партнеры" отмечают, что несмотря на очевидные успехи развития российского АПК, доля отечественной продукции на мировых рынках едва превышает 2%.
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"Как показывает опыт других стран, суммарные инвестиции в будущих российских "национальных чемпионов", необходимые для глобальной конкуренции на мировых рынках, должны составить примерно 22 миллиарда долларов. Это дополнительное финансирование, необходимое на новые инициативы, основанное на расчетах стоимости выкупа необходимых активов", - сказал директор компании Алексей Клецко, слова которого приводятся в отчете.
Он отметил, что инвестиции должны быть направлены на покупку долей или полный выкуп зарубежных игроков в генетике растений и протеинов, на производство и создание дженериков средств защиты растений, строительство или покупку экспортной портовой инфраструктуры в России и странах назначения.
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При этом инвестиции не обязательно должны быть предоставлены государством, хотя его участие возможно. Предполагается, что будущие "чемпионы" станут привлекательными для инвесторов, чтобы эти средства можно было привлечь на публичном рынке. Роль государства скорее заключается в обеспечении регуляторного ландшафта роста этих компаний.
Согласно отчету, дополнительный рост российского агросектора может составить 23-40 миллиардов долларов в год в случае создания в стране трех-пяти "национальных чемпионов". "Для перехода в группу лидеров необходимо увеличить маржинальность экспортируемой продукции, а также нарастить общий оборот производства", - отмечают эксперты.
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Так, в России надо создать несколько крупных интегрированных игроков с выручкой более 10 миллиардов долларов в год, глобальным присутствием на рынках, экспортом более 25% продукции и контролем над большей частью цепочки создания стоимости. "Сегодня ни одна из российских компаний не соответствует данным характеристикам, например, разрыв по выручке достигает трехкратных размеров. Тем не менее, это вполне реально. Некоторые страны уже успешно прошли этот путь", - поясняется в отчете.
"Импульс, который придаст российскому АПК систематизация работы по созданию "национальных чемпионов", позволит отрасли увеличить объемы экспорта на две трети, значительно нарастив при этом долю продукции с высокой добавленной стоимостью. На горизонте до 2035 года этот импульс даст возможность АПК России увеличить производство сельхозпродукции на 20-40% в стоимостном выражении и... полноправно войти в топ-5 мировых поставщиков - не только по объемам, но и по стоимости", - резюмировал Клецко.
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