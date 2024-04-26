Киселев считает, что Белый дом испугался его запроса на интервью с Байденом
Киселев: Белый дом не ответил на письменный запрос на интервью с Байденом
© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что Белый дом так и не ответил на его письменный запрос на интервью с американским президентом Джо Байденом, журналист считает, что в Вашингтоне просто испугались.
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"Я направил письменное обращение к Байдену на интервью, в общем Белый дом это проигнорировал просто-напросто, мы не получили никакого ответа. Наверное, это тоже ответ своего рода, и я думаю, что просто администрация испугалась Байдена и все", - сказал Киселев в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
По словам Киселева, Байден сейчас никому не дает интервью. "С другой стороны, (президент РФ Владимир) Путин же дал американскому журналисту интервью, почему американскому президенту не дать российскому. Но здесь это не получилось, наверное, и не получится", - добавил Киселев.
Киселев в интервью поделился, какие вопросы хотел бы задать Байдену. "Что вы забыли на Украине? ... Зачем портить жизнь людям: и американцам, и европейцам? Зачем уничтожать страну? Что общего здесь с демократией, если ваша партия называется демократической?", - сказал Киселев.
В феврале Киселев направил запрос на интервью с Байденом, чтобы продолжить диалог России и США после интервью Путина Такеру Карлсону.