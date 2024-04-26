https://ria.ru/20240426/gutsul-1942639157.html

Гуцул пригласила президента и премьера Молдавии на День гагаузского языка

Гуцул пригласила президента и премьера Молдавии на День гагаузского языка - РИА Новости, 26.04.2024

Гуцул пригласила президента и премьера Молдавии на День гагаузского языка

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила президента и премьера Молдавии 27 апреля принять участие в праздновании Дня гагаузского... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:44

2024-04-26T22:44

2024-04-26T22:44

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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пригласила президента и премьера Молдавии 27 апреля принять участие в праздновании Дня гагаузского языка и письменности. "Завтра, 27 апреля, у нас в Гагаузии во всех трех районах будут мероприятия - мы будем отмечать День гагаузского языка и письменности. Президента Республики Молдова, премьер-министра я приглашаю официально на эти мероприятия, мы их встретим с добродушием, встретим дружески, с хлебом-солью: мы, гагаузы, - мирный народ", - заявила Гуцул журналистам. Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942635829.html

https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, евразийский экономический союз, возрождение, таможенный союз