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Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам - РИА Новости, 26.04.2024
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21:24 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942630412.html
Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам
Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам - РИА Новости, 26.04.2024
Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию и Турцию, полиция не стала ее задерживать, передает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:24
2024-04-26T21:24
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
майя санду
евразийский экономический союз
возрождение
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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию и Турцию, полиция не стала ее задерживать, передает корреспондент РИА Новости. Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока. Сторонники Гуцул ждали ее в аэропорту больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Появление Гуцул ее сторонники встретили аплодисментами, она не была задержана. Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии в интервью РИА Новости не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211675.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, майя санду, евразийский экономический союз, возрождение, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Возрождение, Таможенный союз
Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам

Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам, она не задержана

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию и Турцию, полиция не стала ее задерживать, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
Глава Гагаузской автономии Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России
10 апреля, 21:27
Сторонники Гуцул ждали ее в аэропорту больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Появление Гуцул ее сторонники встретили аплодисментами, она не была задержана.
Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии в интервью РИА Новости не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Президент России Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию
7 марта, 14:12
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуЕвразийский экономический союзВозрождениеТаможенный союз
 
 
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