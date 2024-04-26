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Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет - РИА Новости, 26.04.2024
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12:15 26.04.2024 (обновлено: 12:20 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/golikova-1942464424.html
Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет
Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет - РИА Новости, 26.04.2024
Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет
Доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет в России в среднем находится на уровне 99,6% по данным на апрель, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:15
2024-04-26T12:20
общество
россия
санкт-петербург
татьяна голикова
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет в России в среднем находится на уровне 99,6% по данным на апрель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Развивается сеть детских садов. На 1 апреля этого года доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составила 99,6%", - сказала Голикова во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. По её словам, в 83 регионах РФ 100% доступность образования для детей этого возраста. Доступность дошкольного образования для детей трех-семи лет выросла и составляет почти 100%.
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общество, россия, санкт-петербург, татьяна голикова, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Татьяна Голикова, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет

Голикова: доступность детсадов для детей до 3 лет составляет 99,6 процентов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет в России в среднем находится на уровне 99,6% по данным на апрель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Развивается сеть детских садов. На 1 апреля этого года доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составила 99,6%", - сказала Голикова во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
По её словам, в 83 регионах РФ 100% доступность образования для детей этого возраста. Доступность дошкольного образования для детей трех-семи лет выросла и составляет почти 100%.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургТатьяна ГоликоваСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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