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Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет

Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет - РИА Новости, 26.04.2024

Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет

Доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет в России в среднем находится на уровне 99,6% по данным на апрель, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:15

2024-04-26T12:15

2024-04-26T12:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет в России в среднем находится на уровне 99,6% по данным на апрель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Развивается сеть детских садов. На 1 апреля этого года доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составила 99,6%", - сказала Голикова во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. По её словам, в 83 регионах РФ 100% доступность образования для детей этого возраста. Доступность дошкольного образования для детей трех-семи лет выросла и составляет почти 100%.

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общество, россия, санкт-петербург, татьяна голикова, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы