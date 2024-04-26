https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут - РИА Новости, 26.04.2024

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя почти 25 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:42

2024-04-26T02:42

2024-04-26T02:46

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя почти 25 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее ракетная опасность была объявлена в 2.05 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240402/belgorod-1937233202.html

белгород

белгородский район

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