https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут - РИА Новости, 26.04.2024
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя почти 25 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:42
2024-04-26T02:42
2024-04-26T02:46
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя почти 25 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее ракетная опасность была объявлена в 2.05 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240402/belgorod-1937233202.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 25 минут
Губернатор Гладков отменил спустя почти 25 минут ракетную опасность в Белгороде