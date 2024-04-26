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В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие - РИА Новости, 26.04.2024
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12:19 26.04.2024 (обновлено: 12:40 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/gd-1942465803.html
В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие
В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие - РИА Новости, 26.04.2024
В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие
В Госдуму внесен законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев, следует из... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:19
2024-04-26T12:40
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев, следует из электронной базы ГД."Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом ("Об органах принудительного исполнения РФ" - ред.) и другими федеральными законами", - следует из текста законопроекта.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие

В ГД внесли проект о праве судебных приставов применять физическую силу и оружие

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев, следует из электронной базы ГД.
«
"Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом ("Об органах принудительного исполнения РФ" - ред.) и другими федеральными законами", - следует из текста законопроекта.
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