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В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие

В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие - РИА Новости, 26.04.2024

В Госдуму внесли законопроект о праве судебных приставов применять оружие

В Госдуму внесен законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев, следует из... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:19

2024-04-26T12:19

2024-04-26T12:40

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев, следует из электронной базы ГД."Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом ("Об органах принудительного исполнения РФ" - ред.) и другими федеральными законами", - следует из текста законопроекта.

https://ria.ru/20240222/avtomat-1929084054.html

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