https://ria.ru/20240426/gd-1942429401.html

В Госдуму внесли проект о праве губернаторов продлевать майские праздники

В Госдуму внесли проект о праве губернаторов продлевать майские праздники - РИА Новости, 26.04.2024

В Госдуму внесли проект о праве губернаторов продлевать майские праздники

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект о полномочиях губернаторов продлевать майские праздники, если за это проголосует... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:27

2024-04-26T10:27

2024-04-26T10:27

общество

россия

владислав даванков

фонд "общественное мнение"

вциом

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект о полномочиях губернаторов продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ссылаясь на опрос Фонда "Общественное мнение", автор инициативы отмечает, что в 2023 году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. Согласно опросу ВЦИОМ за этот год, "47% граждан России собираются отдыхать в майские праздники дома, 29% на даче, 16% граждан планируют туристические поездки". Увеличение выходных дней на майские праздники может простимулировать турпоток на отечественные курорты, добавил Даванков. "Общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учесть мнение и предпочтения граждан в одном регионе, которые хотели бы продлить длинные майские праздники за счет сокращения новогодних, и в то же время не навредить производственным процессам в другом регионе, где увеличение майских праздников приведет к ухудшению положения отдельных отраслей экономики", - написано в пояснительных документах. Таким образом, предоставление права главам регионов переносить выходные дни с новогодних каникул на другие дни в мае на основании решения людей, принятого на соответствующем региональном референдуме, позволит учесть мнение большинства граждан в этом регионе, а также бизнеса и не приведёт к экономическим издержкам в других субъектах России, заключается в документе.

https://ria.ru/20240425/peskov-1942252752.html

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общество, россия, владислав даванков, фонд "общественное мнение", вциом