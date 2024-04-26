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В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями - РИА Новости, 26.04.2024
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями
Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:25
2024-04-26T14:25
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МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Гражданская гвардия в сотрудничестве со службой таможенного надзора налогового агентства изъяла в порту Альхесираса (в провинции Кадис — ред.) 25 000 килограммов гашиша, спрятанного в грузовике из Марокко, рыночная стоимость которого могла достигать 50 миллионов евро", — говорится в сообщении. По данным ведомства, эта партия наркотика стала крупнейшей из конфискованных на дорогах с 2015 года, когда также в Альхесирасе из двух грузовиков изъяли почти 48 тонн гашиша. В ходе проверки сотрудник гражданской гвардии из кининологической группы с собакой, обученной поиску наркотиков, отметил грузовик как подозрительный. Тогда агенты открыли прицеп грузовика, который по документам, предоставленным водителем, перевозил дыни в Перпиньян. Внутри прицепа сотрудники правоохранительных органов обнаружили 22 деревянных ящика, в которых было спрятано большое число упаковок с гашишем. Водитель грузовика был задержан.
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в мире, марокко, испания
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями
Полиция Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями
МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства.
«
"Гражданская гвардия в сотрудничестве со службой таможенного надзора налогового агентства изъяла в порту Альхесираса (в провинции Кадис — ред.) 25 000 килограммов гашиша, спрятанного в грузовике из Марокко, рыночная стоимость которого могла достигать 50 миллионов евро", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, эта партия наркотика стала крупнейшей из конфискованных на дорогах с 2015 года, когда также в Альхесирасе из двух грузовиков изъяли почти 48 тонн гашиша.
В ходе проверки сотрудник гражданской гвардии из кининологической группы с собакой, обученной поиску наркотиков, отметил грузовик как подозрительный. Тогда агенты открыли прицеп грузовика, который по документам, предоставленным водителем, перевозил дыни в Перпиньян. Внутри прицепа сотрудники правоохранительных органов обнаружили 22 деревянных ящика, в которых было спрятано большое число упаковок с гашишем. Водитель грузовика был задержан.