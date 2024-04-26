https://ria.ru/20240426/gashish-1942503937.html

В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями

В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями - РИА Новости, 26.04.2024

В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями

Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:25

2024-04-26T14:25

2024-04-26T15:28

в мире

марокко

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942524039_7:0:899:502_1920x0_80_0_0_a3059d1de1f318f96f980f6ceebbfaf4.jpg

МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Гражданская гвардия в сотрудничестве со службой таможенного надзора налогового агентства изъяла в порту Альхесираса (в провинции Кадис — ред.) 25 000 килограммов гашиша, спрятанного в грузовике из Марокко, рыночная стоимость которого могла достигать 50 миллионов евро", — говорится в сообщении. По данным ведомства, эта партия наркотика стала крупнейшей из конфискованных на дорогах с 2015 года, когда также в Альхесирасе из двух грузовиков изъяли почти 48 тонн гашиша. В ходе проверки сотрудник гражданской гвардии из кининологической группы с собакой, обученной поиску наркотиков, отметил грузовик как подозрительный. Тогда агенты открыли прицеп грузовика, который по документам, предоставленным водителем, перевозил дыни в Перпиньян. Внутри прицепа сотрудники правоохранительных органов обнаружили 22 деревянных ящика, в которых было спрятано большое число упаковок с гашишем. Водитель грузовика был задержан.

https://ria.ru/20231104/ukrainka-1907434616.html

марокко

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марокко, испания