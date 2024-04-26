Рейтинг@Mail.ru
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 26.04.2024 (обновлено: 15:28 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/gashish-1942503937.html
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями - РИА Новости, 26.04.2024
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями
Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:25
2024-04-26T15:28
в мире
марокко
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942524039_7:0:899:502_1920x0_80_0_0_a3059d1de1f318f96f980f6ceebbfaf4.jpg
МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Гражданская гвардия в сотрудничестве со службой таможенного надзора налогового агентства изъяла в порту Альхесираса (в провинции Кадис — ред.) 25 000 килограммов гашиша, спрятанного в грузовике из Марокко, рыночная стоимость которого могла достигать 50 миллионов евро", — говорится в сообщении. По данным ведомства, эта партия наркотика стала крупнейшей из конфискованных на дорогах с 2015 года, когда также в Альхесирасе из двух грузовиков изъяли почти 48 тонн гашиша. В ходе проверки сотрудник гражданской гвардии из кининологической группы с собакой, обученной поиску наркотиков, отметил грузовик как подозрительный. Тогда агенты открыли прицеп грузовика, который по документам, предоставленным водителем, перевозил дыни в Перпиньян. Внутри прицепа сотрудники правоохранительных органов обнаружили 22 деревянных ящика, в которых было спрятано большое число упаковок с гашишем. Водитель грузовика был задержан.
https://ria.ru/20231104/ukrainka-1907434616.html
марокко
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942524039_119:0:788:502_1920x0_80_0_0_6d2c98ef9cc77d5d0a2ea2fbef5aff90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марокко, испания
В мире, Марокко, Испания
В Испании изъяли 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями

Полиция Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями

© Servicio de Vigilancia AduaneraПравоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян
Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян
© Servicio de Vigilancia Aduanera
Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян
Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша, спрятанного в грузовике с дынями, направлявшемся из Марокко в Перпиньян, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства внутренних дел королевства.
«
"Гражданская гвардия в сотрудничестве со службой таможенного надзора налогового агентства изъяла в порту Альхесираса (в провинции Кадис — ред.) 25 000 килограммов гашиша, спрятанного в грузовике из Марокко, рыночная стоимость которого могла достигать 50 миллионов евро", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, эта партия наркотика стала крупнейшей из конфискованных на дорогах с 2015 года, когда также в Альхесирасе из двух грузовиков изъяли почти 48 тонн гашиша.
В ходе проверки сотрудник гражданской гвардии из кининологической группы с собакой, обученной поиску наркотиков, отметил грузовик как подозрительный. Тогда агенты открыли прицеп грузовика, который по документам, предоставленным водителем, перевозил дыни в Перпиньян. Внутри прицепа сотрудники правоохранительных органов обнаружили 22 деревянных ящика, в которых было спрятано большое число упаковок с гашишем. Водитель грузовика был задержан.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
4 ноября 2023, 14:53
 
В миреМароккоИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала