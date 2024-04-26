Рейтинг@Mail.ru
Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве, уволили - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 26.04.2024 (обновлено: 19:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/gaishnik-1942614119.html
Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве, уволили
Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве, уволили - РИА Новости, 26.04.2024
Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве, уволили
Сотрудник ДПС, обвиняемый в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке в Москве, уволен из органов, сообщили РИА... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:48
2024-04-26T19:51
происшествия
москва
россия
азербайджан
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942582901_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08c80bffc355f3869b2c719d99d7370d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС, обвиняемый в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке в Москве, уволен из органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. В пятницу суд в Москве арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке. По версии следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый Шахином Аббасовым. Как отмечает ведомство, он, не имея водительского удостоверения и в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тысяч рублей. "Сотрудник ДПС уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
https://ria.ru/20240418/tsvety-1940887171.html
https://ria.ru/20240422/arest-1941631420.html
москва
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942582901_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1b2add23418c996787da7760e53ea206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Россия, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве, уволили

Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве москвича, уволили

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыСотрудник ДПС, получивший взятку от бежавшего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о парковке байкера в Москве
Сотрудник ДПС, получивший взятку от бежавшего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о парковке байкера в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Сотрудник ДПС, получивший взятку от бежавшего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о парковке байкера в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС, обвиняемый в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке в Москве, уволен из органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
В пятницу суд в Москве арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке. По версии следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый Шахином Аббасовым. Как отмечает ведомство, он, не имея водительского удостоверения и в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тысяч рублей.
Цветы у дома убитого из-за парковки мужчины на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Москве возложили цветы к дому мужчины, убитого из-за замечания
18 апреля, 19:16
«
"Сотрудник ДПС уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича
22 апреля, 21:00
 
ПроисшествияМоскваРоссияАзербайджанУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала