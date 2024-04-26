Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве, уволили
Гаишника, за взятку отпустившего фигуранта дела об убийстве москвича, уволили
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыСотрудник ДПС, получивший взятку от бежавшего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о парковке байкера в Москве
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Сотрудник ДПС, получивший взятку от бежавшего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о парковке байкера в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС, обвиняемый в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке в Москве, уволен из органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
В пятницу суд в Москве арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке. По версии следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый Шахином Аббасовым. Как отмечает ведомство, он, не имея водительского удостоверения и в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тысяч рублей.
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"Сотрудник ДПС уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
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