https://ria.ru/20240426/fsb-1942418680.html

В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты

В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты - РИА Новости, 26.04.2024

В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты

В Волгоградской области задержали двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской NS/WP*, готовивших теракты, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:46

2024-04-26T09:46

2024-04-26T12:44

происшествия

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

фсб

следственный комитет россии (ск рф)

волжский

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Волгоградской области задержали двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской NS/WP*, готовивших теракты, сообщили в ЦОС ФСБ."Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power* (NS/WP*) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта", — указали в ведомстве.По данным силовиков, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки СВО, а также машин, принадлежавших выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии. При обысках по местам проживания злоумышленников изъяли основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации.При допросе члены группировки признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ."Задержанные <...> самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей", — подчеркнули в спецслужбе.В рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемых задержали.Как уточнили в СУ СК по Волгоградской области, злоумышленникам по 17 лет.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231201/sk-1913081331.html

https://ria.ru/20240423/fsb-1941700480.html

волгоградская область

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Задержание двух жителей Волгоградской области, готовивших теракт "Собирались убивать уполномоченных людей". Подросток, готовивший теракт в Волжском, рассказал, что планировал взорвать отдел полиции, военкомат и "прочие органы государственной власти". Видео публикует ФСБ. 2024-04-26T09:46 true PT9M28S

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происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, фсб, следственный комитет россии (ск рф), волжский