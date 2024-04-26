https://ria.ru/20240426/fsb-1942418680.html
В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты
В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты - РИА Новости, 26.04.2024
В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты
В Волгоградской области задержали двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской NS/WP*, готовивших теракты, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:46
2024-04-26T09:46
2024-04-26T12:44
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Волгоградской области задержали двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской NS/WP*, готовивших теракты, сообщили в ЦОС ФСБ."Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power* (NS/WP*) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта", — указали в ведомстве.По данным силовиков, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки СВО, а также машин, принадлежавших выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии. При обысках по местам проживания злоумышленников изъяли основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации.При допросе члены группировки признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ."Задержанные <...> самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей", — подчеркнули в спецслужбе.В рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемых задержали.Как уточнили в СУ СК по Волгоградской области, злоумышленникам по 17 лет.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231201/sk-1913081331.html
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Задержание двух жителей Волгоградской области, готовивших теракт
"Собирались убивать уполномоченных людей". Подросток, готовивший теракт в Волжском, рассказал, что планировал взорвать отдел полиции, военкомат и "прочие органы государственной власти". Видео публикует ФСБ.
2024-04-26T09:46
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, фсб, следственный комитет россии (ск рф), волжский
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, ФСБ, Следственный комитет России (СК РФ), Волжский
В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты
ФСБ: в Волжском задержали двух членов ячейки проукраинской NS/WP