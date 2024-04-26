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Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 26.04.2024
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10:17 26.04.2024 (обновлено: 10:24 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/fond-1942427649.html
Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества"
Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 26.04.2024
Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества"
Правительство России расширило возможности фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:17
2024-04-26T10:24
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство России расширило возможности фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте кабмина. "У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента, появится больше возможностей для оказания помощи ветеранам и членам их семей. Подписано распоряжение о внесении в устав организации необходимых для этого изменений", - говорится в сообщении. В частности, фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, помогающим демобилизованным и семьям погибших."Фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Это позволит оказать поддержку по более широкому перечню обращений", - говорится в сообщении кабмина.Также фонд будет вести мониторинг и оценивать качество мер соцподдержки и услуг ветеранам и их семьям с помощью обратной связи.Ветераны СВО теперь смогут получить доплату от фонда "Защитники Отечества" за технические средства реабилитации."Теперь в уставе предусмотрено, что ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России. Таким образом, ветераны будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации", - указано в сообщении правительства. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942424235.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества"

Возможности фонда "Защитники Отечества" расширили для помощи участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство России расширило возможности фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте кабмина.
"У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента, появится больше возможностей для оказания помощи ветеранам и членам их семей. Подписано распоряжение о внесении в устав организации необходимых для этого изменений", - говорится в сообщении.
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В частности, фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, помогающим демобилизованным и семьям погибших.
"Фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Это позволит оказать поддержку по более широкому перечню обращений", - говорится в сообщении кабмина.
Также фонд будет вести мониторинг и оценивать качество мер соцподдержки и услуг ветеранам и их семьям с помощью обратной связи.
Ветераны СВО теперь смогут получить доплату от фонда "Защитники Отечества" за технические средства реабилитации.
"Теперь в уставе предусмотрено, что ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России. Таким образом, ветераны будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации", - указано в сообщении правительства.
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Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.
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