https://ria.ru/20240426/fond-1942427649.html

Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества"

Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 26.04.2024

Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества"

Правительство России расширило возможности фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:17

2024-04-26T10:17

2024-04-26T10:24

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство России расширило возможности фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте кабмина. "У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента, появится больше возможностей для оказания помощи ветеранам и членам их семей. Подписано распоряжение о внесении в устав организации необходимых для этого изменений", - говорится в сообщении. В частности, фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, помогающим демобилизованным и семьям погибших."Фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. Это позволит оказать поддержку по более широкому перечню обращений", - говорится в сообщении кабмина.Также фонд будет вести мониторинг и оценивать качество мер соцподдержки и услуг ветеранам и их семьям с помощью обратной связи.Ветераны СВО теперь смогут получить доплату от фонда "Защитники Отечества" за технические средства реабилитации."Теперь в уставе предусмотрено, что ветераны СВО могут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России. Таким образом, ветераны будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации", - указано в сообщении правительства. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942424235.html

https://ria.ru/20240424/gd-1941970787.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942158942.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество