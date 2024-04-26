https://ria.ru/20240426/firma-1942405388.html
Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий
Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий - РИА Новости, 26.04.2024
Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий
Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России по освещению таинственных "операций", выяснило РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:34
2024-04-26T07:34
2024-04-26T11:11
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России по освещению таинственных "операций", выяснило РИА Новости.В объявлении не уточняется, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается лишь, что нужно будет освещать некие операции в различных районах России. В день обещают платить 700 долларов и покрывать расходы.Среди минимальных требований к кандидатам — опыт работы оператором при воинских частях, которые непосредственно участвовали в боевых действиях; умение использовать приборы ночного видения; хорошая физическая форма, чтобы без проблем передвигаться в бронежилете, неся на себе свыше 20 килограммов.Предпочтение при рассмотрении заявок будут отдавать операторам с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран. От соискателей требуется владение и русским, и английским, а также наличие схожего опыта работы.Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается. При отклике на анкету указывается, что подавать заявку нужно только при наличии всех указанных в объявлении характеристик. В случае если соискатель соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы. Без них заявка не будет рассматриваться.Власти США постоянно заявляют, что не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину и не одобряют атаки украинских сил на российские территории, за исключением тех, которые считают украинскими. При этом многие наемники с американским гражданством уже погибли на Украине, в том числе на новых российских территориях.
https://ria.ru/20240425/plan-1942365231.html
https://ria.ru/20240425/otvetstvennost-1942174908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина
Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий
Фирма из США ищет для работы в РФ операторов с опытом боевых действий
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России по освещению таинственных "операций", выяснило РИА Новости.
В объявлении не уточняется, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается лишь, что нужно будет освещать некие операции в различных районах России
. В день обещают платить 700 долларов и покрывать расходы.
Среди минимальных требований к кандидатам — опыт работы оператором при воинских частях, которые непосредственно участвовали в боевых действиях; умение использовать приборы ночного видения; хорошая физическая форма, чтобы без проблем передвигаться в бронежилете, неся на себе свыше 20 килограммов.
Предпочтение при рассмотрении заявок будут отдавать операторам с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран. От соискателей требуется владение и русским, и английским, а также наличие схожего опыта работы.
Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается. При отклике на анкету указывается, что подавать заявку нужно только при наличии всех указанных в объявлении характеристик. В случае если соискатель соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы. Без них заявка не будет рассматриваться.
Власти США
постоянно заявляют, что не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину
и не одобряют атаки украинских сил на российские территории, за исключением тех, которые считают украинскими. При этом многие наемники с американским гражданством уже погибли на Украине, в том числе на новых российских территориях.