https://ria.ru/20240426/firma-1942405388.html

Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий

Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий - РИА Новости, 26.04.2024

Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий

Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России по освещению таинственных "операций", выяснило РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:34

2024-04-26T07:34

2024-04-26T11:11

сша

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_fc677971dadba105c224dfc928345acb.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России по освещению таинственных "операций", выяснило РИА Новости.В объявлении не уточняется, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается лишь, что нужно будет освещать некие операции в различных районах России. В день обещают платить 700 долларов и покрывать расходы.Среди минимальных требований к кандидатам — опыт работы оператором при воинских частях, которые непосредственно участвовали в боевых действиях; умение использовать приборы ночного видения; хорошая физическая форма, чтобы без проблем передвигаться в бронежилете, неся на себе свыше 20 килограммов.Предпочтение при рассмотрении заявок будут отдавать операторам с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран. От соискателей требуется владение и русским, и английским, а также наличие схожего опыта работы.Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается. При отклике на анкету указывается, что подавать заявку нужно только при наличии всех указанных в объявлении характеристик. В случае если соискатель соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы. Без них заявка не будет рассматриваться.Власти США постоянно заявляют, что не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину и не одобряют атаки украинских сил на российские территории, за исключением тех, которые считают украинскими. При этом многие наемники с американским гражданством уже погибли на Украине, в том числе на новых российских территориях.

https://ria.ru/20240425/plan-1942365231.html

https://ria.ru/20240425/otvetstvennost-1942174908.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина