https://ria.ru/20240426/figurant-1942555196.html

Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.04.2024

Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:03

2024-04-26T17:03

2024-04-26T17:08

происшествия

москва

россия

красногорск

крокус

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде. Как заявили РИА Новости в пятницу в правоохранительных органах, в рамках расследования дела о теракте задержан новый фигурант. Издание РБК назвало имя задержанного - Джумохон Курбонов. Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за "мелкое хулиганство". Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался". "Курбонову Джумахону Бегиджоновичу назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде. Ранее по данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html

https://ria.ru/20240401/figurant-1937184135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, красногорск, крокус, крокус сити холл