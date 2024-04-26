Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован на 15 суток
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде.
Как заявили РИА Новости в пятницу в правоохранительных органах, в рамках расследования дела о теракте задержан новый фигурант. Издание РБК назвало имя задержанного - Джумохон Курбонов.
Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за "мелкое хулиганство". Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".
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"Курбонову Джумахону Бегиджоновичу назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде.
Ранее по данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.