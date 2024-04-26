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Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:03 26.04.2024 (обновлено: 17:08 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/figurant-1942555196.html
Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.04.2024
Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:03
2024-04-26T17:08
происшествия
москва
россия
красногорск
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде. Как заявили РИА Новости в пятницу в правоохранительных органах, в рамках расследования дела о теракте задержан новый фигурант. Издание РБК назвало имя задержанного - Джумохон Курбонов. Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за "мелкое хулиганство". Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался". "Курбонову Джумахону Бегиджоновичу назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде. Ранее по данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html
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происшествия, москва, россия, красногорск, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован на 15 суток

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" мог быть ранее арестован Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде.
Как заявили РИА Новости в пятницу в правоохранительных органах, в рамках расследования дела о теракте задержан новый фигурант. Издание РБК назвало имя задержанного - Джумохон Курбонов.
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Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
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Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за "мелкое хулиганство". Как указано в тексте постановления суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Курбонов утверждал в суде, что "общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался".
«
"Курбонову Джумахону Бегиджоновичу назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде.
Ранее по данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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1 апреля, 18:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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