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Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/f-16-1942572070.html
Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме
Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 26.04.2024
Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме
Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:58
2024-04-26T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
алексей журавлев
госдума рф
f-16
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин. "Мы давно уже уничтожаем самолеты ВСУ еще на земле, не давая им вылететь, накрывая аэродромы ФАБами с модулями планирования и баллистическими ракетами. И в этом случае нет особой разницы, будут ли это Миг-29 или F-16 - мы их непременно ликвидируем", - сказал Журавлев. По его словам, до сих пор неизвестно, будут ли самолетами управлять украинцы, обученные в США, или все-таки американские военные. "Я склоняюсь ко второму варианту, и в этом случае обратно в Америку вскоре после этих поставок начнут отправлять грузы 200, что, надеюсь, быстро заметит американское общество", - добавил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
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в мире, украина, сша, алексей журавлев , госдума рф, f-16, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Алексей Журавлев , Госдума РФ, F-16, Россия, Вооруженные силы Украины
Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме

Депутат Журавлев: Россия уничтожит F-16, поставленные Украине

© Фото : Operation Guardian FalconИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Operation Guardian Falcon
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин.
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"Мы давно уже уничтожаем самолеты ВСУ еще на земле, не давая им вылететь, накрывая аэродромы ФАБами с модулями планирования и баллистическими ракетами. И в этом случае нет особой разницы, будут ли это Миг-29 или F-16 - мы их непременно ликвидируем", - сказал Журавлев. По его словам, до сих пор неизвестно, будут ли самолетами управлять украинцы, обученные в США, или все-таки американские военные.
"Я склоняюсь ко второму варианту, и в этом случае обратно в Америку вскоре после этих поставок начнут отправлять грузы 200, что, надеюсь, быстро заметит американское общество", - добавил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлексей ЖуравлевГосдума РФF-16РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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