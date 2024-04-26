https://ria.ru/20240426/f-16-1942572070.html

Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме

Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме - РИА Новости, 26.04.2024

Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме

Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:58

2024-04-26T17:58

2024-04-26T17:58

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин. "Мы давно уже уничтожаем самолеты ВСУ еще на земле, не давая им вылететь, накрывая аэродромы ФАБами с модулями планирования и баллистическими ракетами. И в этом случае нет особой разницы, будут ли это Миг-29 или F-16 - мы их непременно ликвидируем", - сказал Журавлев. По его словам, до сих пор неизвестно, будут ли самолетами управлять украинцы, обученные в США, или все-таки американские военные. "Я склоняюсь ко второму варианту, и в этом случае обратно в Америку вскоре после этих поставок начнут отправлять грузы 200, что, надеюсь, быстро заметит американское общество", - добавил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240411/aviabomby-1939347599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, алексей журавлев , госдума рф, f-16, россия, вооруженные силы украины