Любые поставленные Украине F-16 будут уничтожены, предупредили в Госдуме
Депутат Журавлев: Россия уничтожит F-16, поставленные Украине
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия непременно ликвидирует самолеты F-16, если они будут поставлены Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин.
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"Мы давно уже уничтожаем самолеты ВСУ еще на земле, не давая им вылететь, накрывая аэродромы ФАБами с модулями планирования и баллистическими ракетами. И в этом случае нет особой разницы, будут ли это Миг-29 или F-16 - мы их непременно ликвидируем", - сказал Журавлев. По его словам, до сих пор неизвестно, будут ли самолетами управлять украинцы, обученные в США, или все-таки американские военные.
"Я склоняюсь ко второму варианту, и в этом случае обратно в Америку вскоре после этих поставок начнут отправлять грузы 200, что, надеюсь, быстро заметит американское общество", - добавил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.