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В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 26.04.2024
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10:34 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/erevan-1942431192.html
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 26.04.2024
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:34
2024-04-26T10:34
в мире
азербайджан
армения
ереван
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. В частности, по данным онлайн-ресурса panorama.am, грузовик перекрыл движение на проспекте Свободы, соединяющем центр Еревана с окраинами столицы. Издания опубликовало видео с места событий, куда уже прибыла полиция. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении, начиная с субботы, перекрывают ведущие в Грузию и Иран трассы, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942291098.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване возобновились протесты против делимитации границы с Азербайджаном

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Полицейский кордон - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
В частности, по данным онлайн-ресурса panorama.am, грузовик перекрыл движение на проспекте Свободы, соединяющем центр Еревана с окраинами столицы.
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста
Вчера, 15:57
Издания опубликовало видео с места событий, куда уже прибыла полиция.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
Протестующие в Армении, начиная с субботы, перекрывают ведущие в Грузию и Иран трассы, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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