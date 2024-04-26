https://ria.ru/20240426/erevan-1942431192.html
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 26.04.2024
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:34
2024-04-26T10:34
2024-04-26T10:34
в мире
азербайджан
армения
ереван
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787989086_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_087cae5ae10486dbf396bf69c9c8125b.jpg
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. В частности, по данным онлайн-ресурса panorama.am, грузовик перекрыл движение на проспекте Свободы, соединяющем центр Еревана с окраинами столицы. Издания опубликовало видео с места событий, куда уже прибыла полиция. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении, начиная с субботы, перекрывают ведущие в Грузию и Иран трассы, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942291098.html
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787989086_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_d784b65bab619d30734d0deface2093a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване возобновились протесты против делимитации границы с Азербайджаном