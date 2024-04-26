https://ria.ru/20240426/erevan-1942431192.html

В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 26.04.2024

В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:34

2024-04-26T10:34

2024-04-26T10:34

в мире

азербайджан

армения

ереван

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. В Ереване в пятницу возобновились акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. В частности, по данным онлайн-ресурса panorama.am, грузовик перекрыл движение на проспекте Свободы, соединяющем центр Еревана с окраинами столицы. Издания опубликовало видео с места событий, куда уже прибыла полиция. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении, начиная с субботы, перекрывают ведущие в Грузию и Иран трассы, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240425/armeniya-1942291098.html

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, армения, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе