https://ria.ru/20240426/eksport-1942430265.html

На выставке "Россия" пройдет День экспорта

На выставке "Россия" пройдет День экспорта - РИА Новости, 26.04.2024

На выставке "Россия" пройдет День экспорта

День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", пройдет 10 мая на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в 75... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:31

2024-04-26T10:31

2024-04-26T10:31

экономика

россия

москва

выставка-форум "россия"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", пройдет 10 мая на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в 75 павильоне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Гости выставки узнают о достижениях российского экспорта, обсудят его будущее, а также смогут получить практические знания от предпринимателей и экспертов в области ВЭД", - говорится в сообщении.Посетить День экспорта смогут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте выставки "Россия".День экспорта начнется с интерактивной презентации цифровой платформы "Мой экспорт", которая предлагает бизнесу 125 финансовых и нефинансовых услуг, упрощающих работу на внешних рынках. Презентация начнется в 10.00 мск в зоне при входе в конференц-зал.С участием первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова в 10.30 мск в конференц-зале пройдет пленарная сессия в формате мастер-лекции "Экспортный драйв". Представители ведущих российских компаний, в том числе VK, "Эфко", "Трансмашхолдинга" и Листона, обсудят пути развития экспорта в прошлом, настоящем и будущем, а также поделятся своими историями работы на внешних рынках и опытом вывода отечественных технологий, видеоигр и анимации на экспорт.В 13.15 мск гости Дня экспорта смогут посетить сессию Минпромторга "Экспорт как драйвер экономического роста регионов" (Зал №1), бизнес-игру для предпринимателей и молодых специалистов "Экспортная регата" от РЭЦ (Зал №2), а также круглый стол на тему подготовки кадров в области ВЭД от Минпромторга, Минсельхоза, РСПП и Школы экспорта РЭЦ (Переговорная №5).Для компаний будут организованы два мероприятия, которые позволят пообщаться с представителями бизнес-сообщества и экспертами и обменяться опытом работы на мировом рынке: сессия "Как создать международный стартап и сопровождать 100+ брендов на азиатских онлайн-рынках" (14.45 мск, Зал №2) и Презентация успешных экспортных кейсов в сфере высокотехнологичной продукции (15.00 мск, зона выставки).Отдельное направление Дня экспорта будет посвящено молодежной повестке. Так, школьники, абитуриенты и студенты, интересы которых связаны со сферой ВЭД, смогут принять участие в бизнес-игре Школы экспорта РЭЦ "Экспорт. Карьерный трек" (14.45 мск), а также послушать сессию "Международная кооперация молодых промышленников" (14.45 мск), которую проведут Минпромторг, Клуб молодых промышленников и Росмолодежь.День экспорта организован РЭЦ, АНО "Национальные приоритеты", Минпромторгом и Минсельхозом РФ при участии Фонда "Сколково", РСПП, Росмолодежи и Клуба молодых промышленников.

https://ria.ru/20240425/vzaimodeystvie-1942353662.html

https://ria.ru/20240425/sotrudnichestvo-1942348089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, москва, выставка-форум "россия", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)