https://ria.ru/20240426/eksport-1942430265.html
На выставке "Россия" пройдет День экспорта
На выставке "Россия" пройдет День экспорта - РИА Новости, 26.04.2024
На выставке "Россия" пройдет День экспорта
День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", пройдет 10 мая на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в 75... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:31
2024-04-26T10:31
2024-04-26T10:31
экономика
россия
москва
выставка-форум "россия"
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", пройдет 10 мая на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в 75 павильоне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Гости выставки узнают о достижениях российского экспорта, обсудят его будущее, а также смогут получить практические знания от предпринимателей и экспертов в области ВЭД", - говорится в сообщении.Посетить День экспорта смогут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте выставки "Россия".День экспорта начнется с интерактивной презентации цифровой платформы "Мой экспорт", которая предлагает бизнесу 125 финансовых и нефинансовых услуг, упрощающих работу на внешних рынках. Презентация начнется в 10.00 мск в зоне при входе в конференц-зал.С участием первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова в 10.30 мск в конференц-зале пройдет пленарная сессия в формате мастер-лекции "Экспортный драйв". Представители ведущих российских компаний, в том числе VK, "Эфко", "Трансмашхолдинга" и Листона, обсудят пути развития экспорта в прошлом, настоящем и будущем, а также поделятся своими историями работы на внешних рынках и опытом вывода отечественных технологий, видеоигр и анимации на экспорт.В 13.15 мск гости Дня экспорта смогут посетить сессию Минпромторга "Экспорт как драйвер экономического роста регионов" (Зал №1), бизнес-игру для предпринимателей и молодых специалистов "Экспортная регата" от РЭЦ (Зал №2), а также круглый стол на тему подготовки кадров в области ВЭД от Минпромторга, Минсельхоза, РСПП и Школы экспорта РЭЦ (Переговорная №5).Для компаний будут организованы два мероприятия, которые позволят пообщаться с представителями бизнес-сообщества и экспертами и обменяться опытом работы на мировом рынке: сессия "Как создать международный стартап и сопровождать 100+ брендов на азиатских онлайн-рынках" (14.45 мск, Зал №2) и Презентация успешных экспортных кейсов в сфере высокотехнологичной продукции (15.00 мск, зона выставки).Отдельное направление Дня экспорта будет посвящено молодежной повестке. Так, школьники, абитуриенты и студенты, интересы которых связаны со сферой ВЭД, смогут принять участие в бизнес-игре Школы экспорта РЭЦ "Экспорт. Карьерный трек" (14.45 мск), а также послушать сессию "Международная кооперация молодых промышленников" (14.45 мск), которую проведут Минпромторг, Клуб молодых промышленников и Росмолодежь.День экспорта организован РЭЦ, АНО "Национальные приоритеты", Минпромторгом и Минсельхозом РФ при участии Фонда "Сколково", РСПП, Росмолодежи и Клуба молодых промышленников.
https://ria.ru/20240425/vzaimodeystvie-1942353662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, выставка-форум "россия", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия", ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", пройдет 10 мая на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, в 75 павильоне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Гости выставки узнают о достижениях российского экспорта, обсудят его будущее, а также смогут получить практические знания от предпринимателей и экспертов в области ВЭД", - говорится в сообщении.
Посетить День экспорта смогут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте выставки "Россия".
День экспорта начнется с интерактивной презентации цифровой платформы "Мой экспорт", которая предлагает бизнесу 125 финансовых и нефинансовых услуг, упрощающих работу на внешних рынках. Презентация начнется в 10.00 мск в зоне при входе в конференц-зал.
С участием первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова
в 10.30 мск в конференц-зале пройдет пленарная сессия в формате мастер-лекции "Экспортный драйв". Представители ведущих российских компаний, в том числе VK, "Эфко", "Трансмашхолдинга
" и Листона, обсудят пути развития экспорта в прошлом, настоящем и будущем, а также поделятся своими историями работы на внешних рынках и опытом вывода отечественных технологий, видеоигр и анимации на экспорт.
В 13.15 мск гости Дня экспорта смогут посетить сессию Минпромторга
"Экспорт как драйвер экономического роста регионов" (Зал №1), бизнес-игру для предпринимателей и молодых специалистов "Экспортная регата" от РЭЦ (Зал №2), а также круглый стол на тему подготовки кадров в области ВЭД от Минпромторга, Минсельхоза
, РСПП
и Школы экспорта РЭЦ (Переговорная №5).
Для компаний будут организованы два мероприятия, которые позволят пообщаться с представителями бизнес-сообщества и экспертами и обменяться опытом работы на мировом рынке: сессия "Как создать международный стартап и сопровождать 100+ брендов на азиатских онлайн-рынках" (14.45 мск, Зал №2) и Презентация успешных экспортных кейсов в сфере высокотехнологичной продукции (15.00 мск, зона выставки).
Отдельное направление Дня экспорта будет посвящено молодежной повестке. Так, школьники, абитуриенты и студенты, интересы которых связаны со сферой ВЭД, смогут принять участие в бизнес-игре Школы экспорта РЭЦ "Экспорт. Карьерный трек" (14.45 мск), а также послушать сессию "Международная кооперация молодых промышленников" (14.45 мск), которую проведут Минпромторг, Клуб молодых промышленников и Росмолодежь
.
День экспорта организован РЭЦ, АНО "Национальные приоритеты
", Минпромторгом и Минсельхозом РФ при участии Фонда "Сколково
", РСПП, Росмолодежи и Клуба молодых промышленников.