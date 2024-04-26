https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html

МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии

МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 27.04.2024

МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали, заявил... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-26T23:39

2024-04-26T23:39

2024-04-27T09:11

в мире

польша

россия

анджей дуда

радослав сикорский

дмитрий песков

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ВАРШАВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. "Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно - не польских - не говорить об этом и что на это пока нет шансов", - сказал Cикорский. Он подчеркнул, что президент "представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров". По словам главы МИД Польши, правительство страны не давало президенту "стимула или полномочий" говорить на тему ядерного оружия. "Это очень сложные вопросы, которые мы обсуждаем в группе по ядерному планированию Североатлантического альянса в атмосфере наивысшей секретности. Это делается в таких специальных убежищах", - пояснил Сикорский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html

https://ria.ru/20240422/duda-1941637690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, россия, анджей дуда, радослав сикорский, дмитрий песков