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МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 27.04.2024
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23:39 26.04.2024 (обновлено: 09:11 27.04.2024)
https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html
МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии
МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 27.04.2024
МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии
Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали, заявил... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T23:39
2024-04-27T09:11
в мире
польша
россия
анджей дуда
радослав сикорский
дмитрий песков
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ВАРШАВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. "Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно - не польских - не говорить об этом и что на это пока нет шансов", - сказал Cикорский. Он подчеркнул, что президент "представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров". По словам главы МИД Польши, правительство страны не давало президенту "стимула или полномочий" говорить на тему ядерного оружия. "Это очень сложные вопросы, которые мы обсуждаем в группе по ядерному планированию Североатлантического альянса в атмосфере наивысшей секретности. Это делается в таких специальных убежищах", - пояснил Сикорский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html
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в мире, польша, россия, анджей дуда, радослав сикорский, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Анджей Дуда, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков
МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии

МИД Польши отказал президенту Дуде в праве обсуждать размещение ядерного оружия

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно - не польских - не говорить об этом и что на это пока нет шансов", - сказал Cикорский.
Он подчеркнул, что президент "представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров".
По словам главы МИД Польши, правительство страны не давало президенту "стимула или полномочий" говорить на тему ядерного оружия.
«
"Это очень сложные вопросы, которые мы обсуждаем в группе по ядерному планированию Североатлантического альянса в атмосфере наивысшей секретности. Это делается в таких специальных убежищах", - пояснил Сикорский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
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В миреПольшаРоссияАнджей ДудаРадослав СикорскийДмитрий Песков
 
 
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