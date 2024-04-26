https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html

Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России

Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России - РИА Новости, 26.04.2024

Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России

Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:54

2024-04-26T21:54

2024-04-26T22:19

происшествия

туапсе

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Кадры массовой драки появились в сети ещё в среду. Мужчины дрались группами на тротуаре у проезжей части, одного человека они повалили на землю и били ногами. "Установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке 24.04.2024 в городе Туапсе… В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что конфликт произошел на бытовой почве. Задержанные являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ.

https://ria.ru/20240423/inostranets-1941865329.html

туапсе

россия

краснодарский край

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происшествия, туапсе, россия, краснодарский край