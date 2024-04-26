https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России - РИА Новости, 26.04.2024
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:54
2024-04-26T21:54
2024-04-26T22:19
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Кадры массовой драки появились в сети ещё в среду. Мужчины дрались группами на тротуаре у проезжей части, одного человека они повалили на землю и били ногами. "Установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке 24.04.2024 в городе Туапсе… В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что конфликт произошел на бытовой почве. Задержанные являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ.
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происшествия, туапсе, россия, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Россия, Краснодарский край
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
Из России выдворят 15 граждан Узбекистана, устроивших массовую драку в Туапсе