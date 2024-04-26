Рейтинг@Mail.ru
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 26.04.2024 (обновлено: 22:19 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России - РИА Новости, 26.04.2024
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:54
2024-04-26T22:19
происшествия
туапсе
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg
КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Кадры массовой драки появились в сети ещё в среду. Мужчины дрались группами на тротуаре у проезжей части, одного человека они повалили на землю и били ногами. "Установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке 24.04.2024 в городе Туапсе… В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что конфликт произошел на бытовой почве. Задержанные являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ.
https://ria.ru/20240423/inostranets-1941865329.html
туапсе
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_50fe56d371301b7156e1edea827a65da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, туапсе, россия, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Россия, Краснодарский край
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России

Из России выдворят 15 граждан Узбекистана, устроивших массовую драку в Туапсе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Пятнадцать граждан Республики Узбекистан, устроивших в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Кадры массовой драки появились в сети ещё в среду. Мужчины дрались группами на тротуаре у проезжей части, одного человека они повалили на землю и били ногами.
«
"Установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке 24.04.2024 в городе Туапсе… В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конфликт произошел на бытовой почве. Задержанные являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Иностранца, оскорбившего бойца UFC в Челябинске, выдворят из России
23 апреля, 19:18
 
ПроисшествияТуапсеРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала