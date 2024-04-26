https://ria.ru/20240426/donetsk-1942396610.html

Жительница Донецка рассказала об обстреле со стороны украинских войск

Жительница Донецка рассказала об обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 26.04.2024

Жительница Донецка рассказала об обстреле со стороны украинских войск

Не менее шести домов повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг, как рассказала РИА Новости местная жительница, атака продолжалась около получаса. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T04:48

2024-04-26T04:48

2024-04-26T18:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Не менее шести домов повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг, как рассказала РИА Новости местная жительница, атака продолжалась около получаса. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ вечером в четверг обстреливали Кировский район Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров. По данным СЦКК, погибли два человека, еще пять, в том числе ребенок, получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, повреждены не менее шести домов в частном секторе. "Продолжалось это в течение получаса. От первых до последних выстрелов. Первые прилеты я была на улице. Это было очень сильно, но где-то вроде как не очень рядом... А потом зашла в дом, и мы ушли в угол, где можно было закрыться, чтобы не было ни окон, ничего. И прилетать начало рядом совсем", - рассказала РИА Новости Татьяна, жительница одного из поврежденных домов. По ее словам, из-за снаряда, попавшего в дом напротив, начался пожар, в помещении в момент обстрела находилась женщина. Соседи вызвали пожарных, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей. Еще один погибший - мужчина - был обнаружен на проезжей части в районе школы №80. В районе обстрела в домах и в близлежащей школе нарушено остекление, повреждены газовые магистрали, оборваны провода. Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html

https://ria.ru/20231108/donetsk-1908091681.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)