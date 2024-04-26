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При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены - РИА Новости, 26.04.2024
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены
Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:38
2024-04-26T00:38
2024-04-26T01:23
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 г.р., ранены женщины 1993 и 1957 г.р. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 г.р. и женщины 1957 и 1954 г.р.", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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Донецк, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Донской, Иван Сусанин, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены
СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, пятеро ранены