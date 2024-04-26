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При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 26.04.2024 (обновлено: 01:23 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/donetsk-1942387383.html
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены - РИА Новости, 26.04.2024
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены
Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:38
2024-04-26T01:23
донецк
донецкая народная республика
дмитрий донской
иван сусанин
сцкк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 г.р., ранены женщины 1993 и 1957 г.р. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 г.р. и женщины 1957 и 1954 г.р.", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
https://ria.ru/20240426/tokmak-1942386781.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, дмитрий донской, иван сусанин, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Донской, Иван Сусанин, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка погибли два человека, пятеро ранены

СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, пятеро ранены

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 г.р., ранены женщины 1993 и 1957 г.р. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 г.р. и женщины 1957 и 1954 г.р.", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ДонскойИван СусанинСЦКК
 
 
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