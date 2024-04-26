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"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:51 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/domino-1942394604.html
"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России
"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 26.04.2024
"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России
Нехватка войск у Украины в условиях наступления российских сил может привести к "прорыву плотины", что, в свою очередь, спровоцирует эффект домино для ВСУ,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T03:51
2024-04-26T03:51
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
авдеевка
маркус райснер
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Нехватка войск у Украины в условиях наступления российских сил может привести к "прорыву плотины", что, в свою очередь, спровоцирует эффект домино для ВСУ, предупредил в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер."В последние дни мы видели, что украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Дело в том, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны", — заявил офицер.По его словам, особое значение имеет населенный пункт Очеретино, который находится на возвышенности. Благодаря этому российские войска смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.Украинское командование, как считает Райснер, стоит перед дилеммой: стоит ли бросать для сдерживания российского наступления в данном районе новые силы, а также откуда их брать, если все уже задействовано в боях на разных участках фронта."В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — резюмировал офицер.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240425/vsu-1942296147.html
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россия
донецкая народная республика
авдеевка
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россия, донецкая народная республика, авдеевка, маркус райснер, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Маркус Райснер, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России

Полковник Райснер: нехватка войск грозит ВСУ обвалом фронта с эффектом домино

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня "Ураган" ВС РФ на Авдеевском направлении
Реактивные системы залпового огня Ураган ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня "Ураган" ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Нехватка войск у Украины в условиях наступления российских сил может привести к "прорыву плотины", что, в свою очередь, спровоцирует эффект домино для ВСУ, предупредил в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер.
"В последние дни мы видели, что украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Дело в том, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны", — заявил офицер.
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По его словам, особое значение имеет населенный пункт Очеретино, который находится на возвышенности. Благодаря этому российские войска смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.
Украинское командование, как считает Райснер, стоит перед дилеммой: стоит ли бросать для сдерживания российского наступления в данном районе новые силы, а также откуда их брать, если все уже задействовано в боях на разных участках фронта.
"В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — резюмировал офицер.
В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаМаркус РайснерВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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