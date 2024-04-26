"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России
Полковник Райснер: нехватка войск грозит ВСУ обвалом фронта с эффектом домино
© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня "Ураган" ВС РФ на Авдеевском направлении
Реактивные системы залпового огня "Ураган" ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Нехватка войск у Украины в условиях наступления российских сил может привести к "прорыву плотины", что, в свою очередь, спровоцирует эффект домино для ВСУ, предупредил в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер.
"В последние дни мы видели, что украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Дело в том, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны", — заявил офицер.
По его словам, особое значение имеет населенный пункт Очеретино, который находится на возвышенности. Благодаря этому российские войска смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.
Украинское командование, как считает Райснер, стоит перед дилеммой: стоит ли бросать для сдерживания российского наступления в данном районе новые силы, а также откуда их брать, если все уже задействовано в боях на разных участках фронта.
"В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино", — резюмировал офицер.
В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.