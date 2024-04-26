https://ria.ru/20240426/diktant-1942619308.html

Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы"

Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы" - РИА Новости, 26.04.2024

Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы"

В Вологодской области провели в шестой раз акцию по проверке знаний о Великой Отечественной войне "Диктант Победы", в ней приняли участие депутаты... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:13

2024-04-26T20:13

2024-04-26T20:28

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

диктант победы

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области провели в шестой раз акцию по проверке знаний о Великой Отечественной войне "Диктант Победы", в ней приняли участие депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, школьники, студенты, работники сферы образования и культуры, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Память о самой кровопролитной войне в истории надо беречь, и "Диктант Победы" позволяет не только вспомнить основные события Великой Отечественной, но и больше узнать о подвигах советского народа, Героях войны, культуре 40-х годов", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для проведения этого диктанта было организованы площадки в школах, колледжах, университетах, музеях и библиотеках. Новой площадкой стал Штаб общественной поддержки. Депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта "Историческая память" Павел Горчаков рассказал, что темами диктанта в этом году стали годовщины освобождения Крыма и Севастополя, 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады и выход на границы СССР. "Диктант Победы" – это не просто проверка знаний о Великой Отечественной войне, а своеобразный мост памяти в прошлое о беспримерном подвиге наших солдат и офицеров, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины", - сказал Горчаков. Также вместе со студентами Череповецкого химико-технологического колледжа в патриотической акции приняла участие депутат Елена Быкова. "Диктант Победы" - это хороший стимул для того, чтобы открыть книги, зайти в интернет и пополнить свои знания о войне. Важно не допустить подмены исторических событий и исключить фальшь в нашей истории. Сохранить и передать эту историческую память потомкам", - сказала Быкова. Депутат Заксобрания области Александр Гордеев прошел испытание онлайн. Он допустил всего две ошибки из массива вопросов теста. По данным пресс-службы, на Вологодчине число участников акции превысило 11,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20240426/lutsenko-1942579654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, диктант победы, законодательное собрание вологодской области