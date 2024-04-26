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Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы" - РИА Новости, 26.04.2024
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20:13 26.04.2024 (обновлено: 20:28 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/diktant-1942619308.html
Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы"
Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы" - РИА Новости, 26.04.2024
Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы"
В Вологодской области провели в шестой раз акцию по проверке знаний о Великой Отечественной войне "Диктант Победы", в ней приняли участие депутаты... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:13
2024-04-26T20:28
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
диктант победы
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области провели в шестой раз акцию по проверке знаний о Великой Отечественной войне "Диктант Победы", в ней приняли участие депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, школьники, студенты, работники сферы образования и культуры, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Память о самой кровопролитной войне в истории надо беречь, и "Диктант Победы" позволяет не только вспомнить основные события Великой Отечественной, но и больше узнать о подвигах советского народа, Героях войны, культуре 40-х годов", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для проведения этого диктанта было организованы площадки в школах, колледжах, университетах, музеях и библиотеках. Новой площадкой стал Штаб общественной поддержки. Депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта "Историческая память" Павел Горчаков рассказал, что темами диктанта в этом году стали годовщины освобождения Крыма и Севастополя, 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады и выход на границы СССР. "Диктант Победы" – это не просто проверка знаний о Великой Отечественной войне, а своеобразный мост памяти в прошлое о беспримерном подвиге наших солдат и офицеров, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины", - сказал Горчаков. Также вместе со студентами Череповецкого химико-технологического колледжа в патриотической акции приняла участие депутат Елена Быкова. "Диктант Победы" - это хороший стимул для того, чтобы открыть книги, зайти в интернет и пополнить свои знания о войне. Важно не допустить подмены исторических событий и исключить фальшь в нашей истории. Сохранить и передать эту историческую память потомкам", - сказала Быкова. Депутат Заксобрания области Александр Гордеев прошел испытание онлайн. Он допустил всего две ошибки из массива вопросов теста. По данным пресс-службы, на Вологодчине число участников акции превысило 11,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20240426/lutsenko-1942579654.html
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вологодская область, андрей луценко, диктант победы, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Диктант Победы, Законодательное Собрание Вологодской области

Депутаты Вологодского парламента написали "Диктант Победы"

© Фото : Пресс-служба ЗСОДепутаты областного парламента Вологодской области написали "Диктант Победы". 26 апреля 2024
Депутаты областного парламента Вологодской области написали Диктант Победы. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Пресс-служба ЗСО
Депутаты областного парламента Вологодской области написали "Диктант Победы". 26 апреля 2024
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В Вологодской области провели в шестой раз акцию по проверке знаний о Великой Отечественной войне "Диктант Победы", в ней приняли участие депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, школьники, студенты, работники сферы образования и культуры, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«
"Память о самой кровопролитной войне в истории надо беречь, и "Диктант Победы" позволяет не только вспомнить основные события Великой Отечественной, но и больше узнать о подвигах советского народа, Героях войны, культуре 40-х годов", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что для проведения этого диктанта было организованы площадки в школах, колледжах, университетах, музеях и библиотеках. Новой площадкой стал Штаб общественной поддержки.
Депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта "Историческая память" Павел Горчаков рассказал, что темами диктанта в этом году стали годовщины освобождения Крыма и Севастополя, 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады и выход на границы СССР.
«
"Диктант Победы" – это не просто проверка знаний о Великой Отечественной войне, а своеобразный мост памяти в прошлое о беспримерном подвиге наших солдат и офицеров, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины", - сказал Горчаков.
Также вместе со студентами Череповецкого химико-технологического колледжа в патриотической акции приняла участие депутат Елена Быкова.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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"Диктант Победы" - это хороший стимул для того, чтобы открыть книги, зайти в интернет и пополнить свои знания о войне. Важно не допустить подмены исторических событий и исключить фальшь в нашей истории. Сохранить и передать эту историческую память потомкам", - сказала Быкова.
Депутат Заксобрания области Александр Гордеев прошел испытание онлайн. Он допустил всего две ошибки из массива вопросов теста.
По данным пресс-службы, на Вологодчине число участников акции превысило 11,8 тысячи человек.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоДиктант ПобедыЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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