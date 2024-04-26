https://ria.ru/20240426/dergachi-1942518544.html

В пригороде Харькова зафиксировали прилет

В пригороде Харькова зафиксировали прилет - РИА Новости, 26.04.2024

В пригороде Харькова зафиксировали прилет

Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:10

2024-04-26T15:10

2024-04-26T15:10

в мире

харьков

дергачи

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова. "Сопротивление Харькова сообщает о прилете в населенном пункте Дергачи, в пригороде Харькова", - говорится в сообщении. По данным информаторов Лебедева, на место "прилета" съезжаются скорые. Цель удара пока не оглашается.

https://ria.ru/20240426/peskov-1942494005.html

https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html

харьков

дергачи

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, дергачи, сергей лебедев