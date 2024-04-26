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В пригороде Харькова зафиксировали прилет - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/dergachi-1942518544.html
В пригороде Харькова зафиксировали прилет
В пригороде Харькова зафиксировали прилет - РИА Новости, 26.04.2024
В пригороде Харькова зафиксировали прилет
Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:10
2024-04-26T15:10
в мире
харьков
дергачи
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова. "Сопротивление Харькова сообщает о прилете в населенном пункте Дергачи, в пригороде Харькова", - говорится в сообщении. По данным информаторов Лебедева, на место "прилета" съезжаются скорые. Цель удара пока не оглашается.
https://ria.ru/20240426/peskov-1942494005.html
https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html
харьков
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в мире, харьков, дергачи, сергей лебедев
В мире, Харьков, Дергачи, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
В пригороде Харькова зафиксировали прилет

Подполье: в харьковском населенном пункте Дергачи зафиксировали прилет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова.
"Сопротивление Харькова сообщает о прилете в населенном пункте Дергачи, в пригороде Харькова", - говорится в сообщении.
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По данным информаторов Лебедева, на место "прилета" съезжаются скорые.
Цель удара пока не оглашается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковДергачиСергей Лебедев
 
 
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