https://ria.ru/20240426/dergachi-1942518544.html
В пригороде Харькова зафиксировали прилет
В пригороде Харькова зафиксировали прилет - РИА Новости, 26.04.2024
В пригороде Харькова зафиксировали прилет
Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:10
2024-04-26T15:10
2024-04-26T15:10
в мире
харьков
дергачи
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прилет зафиксирован в пригороде Харькова, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на сопротивление Харькова. "Сопротивление Харькова сообщает о прилете в населенном пункте Дергачи, в пригороде Харькова", - говорится в сообщении. По данным информаторов Лебедева, на место "прилета" съезжаются скорые. Цель удара пока не оглашается.
https://ria.ru/20240426/peskov-1942494005.html
https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, дергачи, сергей лебедев
В мире, Харьков, Дергачи, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
В пригороде Харькова зафиксировали прилет
Подполье: в харьковском населенном пункте Дергачи зафиксировали прилет