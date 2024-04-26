https://ria.ru/20240426/debaty-1942626882.html

Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде

Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде - РИА Новости, 26.04.2024

Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:58

2024-04-26T20:58

2024-04-26T20:58

в мире

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в нью-йоркском суде. Байден ранее в радиоинтервью дал понять, что готов к дебатам с Трампом. "Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я в говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде – по национальному телевидению. Буду ждать", - предложил он. Сам Трамп ежедневно ходит в суд Нью-Йорка, где слушается одно из его уголовных дел, а Байден находится в Нью-Йорке с предвыборной поездкой.

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден