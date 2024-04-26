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Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде - РИА Новости, 26.04.2024
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20:58 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/debaty-1942626882.html
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде - РИА Новости, 26.04.2024
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:58
2024-04-26T20:58
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в нью-йоркском суде. Байден ранее в радиоинтервью дал понять, что готов к дебатам с Трампом. "Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я в говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде – по национальному телевидению. Буду ждать", - предложил он. Сам Трамп ежедневно ходит в суд Нью-Йорка, где слушается одно из его уголовных дел, а Байден находится в Нью-Йорке с предвыборной поездкой.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Байденом в любое время и в любом месте

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге
Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в нью-йоркском суде.
Байден ранее в радиоинтервью дал понять, что готов к дебатам с Трампом.
«
"Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я в говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
"На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде – по национальному телевидению. Буду ждать", - предложил он.
Сам Трамп ежедневно ходит в суд Нью-Йорка, где слушается одно из его уголовных дел, а Байден находится в Нью-Йорке с предвыборной поездкой.
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде, 15 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием
15 апреля, 17:17
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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