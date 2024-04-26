https://ria.ru/20240426/debaty-1942626882.html
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде - РИА Новости, 26.04.2024
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:58
2024-04-26T20:58
2024-04-26T20:58
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в нью-йоркском суде. Байден ранее в радиоинтервью дал понять, что готов к дебатам с Трампом. "Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я в говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде – по национальному телевидению. Буду ждать", - предложил он. Сам Трамп ежедневно ходит в суд Нью-Йорка, где слушается одно из его уголовных дел, а Байден находится в Нью-Йорке с предвыборной поездкой.
https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d216a4bca82c41de3c539c305bdc928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде
Трамп заявил, что готов провести дебаты с Байденом в любое время и в любом месте
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Джо Байденом в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в нью-йоркском суде.
Байден ранее в радиоинтервью дал понять, что готов к дебатам с Трампом.
«
"Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я в говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
"На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде – по национальному телевидению. Буду ждать", - предложил он.
Сам Трамп ежедневно ходит в суд Нью-Йорка, где слушается одно из его уголовных дел, а Байден находится в Нью-Йорке с предвыборной поездкой.