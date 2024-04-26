https://ria.ru/20240426/debaty-1942590669.html
Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом
Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом - РИА Новости, 26.04.2024
Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что готов принять участие в дебатах со своим оппонентом, бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:56
2024-04-26T18:56
2024-04-26T18:56
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581519596_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_6a72a125e09188a2afce1c09a3601488.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов принять участие в дебатах со своим оппонентом, бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Наиболее вероятный кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже неоднократно призывал Байдена встретиться с ним на дебатах, настаивая, что сможет на них продемонстрировать наличие когнитивных проблем у американского лидера. Действующий президент прямо не отвечал о своих намерениях, заявляя, что все зависит "от поведения" конкурента. "Я не знаю, когда... Я рад провести с ним дебаты", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. Комиссия по проведению дебатов в ноябре прошлого года определила даты трех раундов, они пройдут в период с 16 сентября по 9 октября. Участие в дебатах не является для кандидатов обязательным, однако с 1976 года они стали привычным явлением, но до этого не проводились 16 лет, после первого случая их трансляции по телевидению в 1960 году.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581519596_318:216:2760:2048_1920x0_80_0_0_f39314744c0c2fbd37908a564c1f243a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом
Байден заявил, что будет рад провести дебаты против Трампа
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов принять участие в дебатах со своим оппонентом, бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
Наиболее вероятный кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже неоднократно призывал Байдена встретиться с ним на дебатах, настаивая, что сможет на них продемонстрировать наличие когнитивных проблем у американского лидера. Действующий президент прямо не отвечал о своих намерениях, заявляя, что все зависит "от поведения" конкурента.
"Я не знаю, когда... Я рад провести с ним дебаты", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
Комиссия по проведению дебатов в ноябре прошлого года определила даты трех раундов, они пройдут в период с 16 сентября по 9 октября. Участие в дебатах не является для кандидатов обязательным, однако с 1976 года они стали привычным явлением, но до этого не проводились 16 лет, после первого случая их трансляции по телевидению в 1960 году.