У участников даркнет-платформы Hydra изъяли 350 миллионов рублей
У участников платформы Hydra в России и Белоруссии изъяли 350 миллионов рублей
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Свыше 350 миллионов рублей и более 200 электронных носителей информации изъято у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с даркнет-платформой Hydra, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, сотрудники ГУНК МВД России, УБК МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Белоруссии продолжают проводить мероприятия в рамках расследования деятельности интернет-платформы Hydra. Она в течение нескольких лет действовала в теневом сегменте глобальной сети и предоставляла доступ к незаконным товарам и услугам, в частности – к маркетплейсам наркоторговцев.
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"В отношении фигурантов, связанных с деятельностью площадки, возбужден ряд уголовных дел. В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Республики Беларусь проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала Волк.
По версии следствия, участники преступного сообщества "вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость". "В настоящее время установлено большое количество таких объектов на территории города Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края", - добавила Волк.
Hydra работала как минимум с 2015 года. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась нелегальная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро. Правоохранители прикрыли торговлю на этой платформе в 2022 году, тогда же Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра" Дмитрия Павлова.
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