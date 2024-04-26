https://ria.ru/20240426/chernobyl-1942006758.html

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе - РИА Новости, 26.04.2024

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:10

2024-04-26T02:10

2024-04-26T02:10

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россия

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чернобыльская аэс

международный день памяти о чернобыльской катастрофе

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26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. В ней Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день".26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области. 26 апреля в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности. Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри (один Кюри приблизительно равен радиоактивности одного грамма изотопа радия-226), и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. Специфика выброса обусловила широкое распространение радиоактивности на территории Северного полушария, в основном через европейский континент. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие.В Европе значительному загрязнению подверглась территория общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров находились за пределами бывшего СССР. Наиболее были загрязнены территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени – других европейских стран – Швеции, Финляндии, Австрии, Норвегии, Италии, Греции, Румынии, Швейцарии, Польши, Великобритании, Чехии, Словакии, Словении и др. В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий. Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке. Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала причиной серьезных долговременных радиоэкологических, медицинских, демографических и социально-психологических последствий, оказала негативное воздействие на ход социально-экономического развития территорий. С 1986 года организации системы ООН, крупные неправительственные организации и фонды осуществили свыше 230 различных проектов, связанных с проведением исследований и оказанием помощи в следующих областях: здравоохранение, ядерная безопасность, включая строительство саркофага, социально-психологическая реабилитация, экономическое восстановление, окружающая среда и производство чистых продуктов и информация.В мае 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости продолжения международного сотрудничества под эгидой ООН по Чернобылю и о дальнейшем мониторинге здоровья населения и окружающей среды в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.В России в память о всех гражданах страны, погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который отмечался 26 апреля. Согласно подписанному президентом Российской Федерации Федеральному закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на "День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина, чернобыльская аэс, международный день памяти о чернобыльской катастрофе