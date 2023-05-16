https://ria.ru/20230516/chernobyl-1872275638.html

Генассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве по Чернобылю под эгидой ООН

Генассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве по Чернобылю под эгидой ООН - РИА Новости, 16.05.2023

Генассамблея приняла резолюцию о сотрудничестве по Чернобылю под эгидой ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости продолжения международного сотрудничества под эгидой ООН по Чернобылю и о дальнейшем мониторинге здоровья... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:07

2023-05-16T23:07

2023-05-16T23:07

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ООН, 16 мая – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости продолжения международного сотрудничества под эгидой ООН по Чернобылю и о дальнейшем мониторинге здоровья населения и окружающей среды в регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. В тексте документа, который был принят без голосования, говорится, что Генассамблея "признает необходимость продолжения международного сотрудничества по Чернобылю под эгидой ООН". ГА ООН подчеркивает в этой связи необходимость продолжения мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения в регионах и сообществах, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, для целей оценки эффективности международной помощи. Кроме того, согласно резолюции, Генассамблея рекомендует государствам-членам ООН и всем заинтересованным партнерам поддерживать международное сотрудничество по Чернобылю, направленное на достижение целей в области устойчивого развития в регионах, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, в том числе через партнерство, инновации и инвестиции. ГА ООН предлагает всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы ООН и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (проводится 26 апреля).

https://ria.ru/20230513/zaes-1871517053.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868601041.html

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, чернобыльская аэс