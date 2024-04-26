Посла России вызвали в британский МИД
МИД Британии вызвал посла России из-за сообщений о якобы враждебной деятельности
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Королевства, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии.
"Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании", – говорится в заявлении.
Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.