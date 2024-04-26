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Посла России вызвали в британский МИД - РИА Новости, 26.04.2024
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19:13 26.04.2024 (обновлено: 19:23 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/britaniya-1942600452.html
Посла России вызвали в британский МИД
Посла России вызвали в британский МИД - РИА Новости, 26.04.2024
Посла России вызвали в британский МИД
Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:13
2024-04-26T19:23
россия
в мире
великобритания
андрей келин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Королевства, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии."Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании", – говорится в заявлении.Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.
https://ria.ru/20240426/velikobritaniya-1942540809.html
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россия, в мире, великобритания, андрей келин
Россия, В мире, Великобритания, Андрей Келин
Посла России вызвали в британский МИД

МИД Британии вызвал посла России из-за сообщений о якобы враждебной деятельности

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Королевства, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии.
"Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании", – говорится в заявлении.
Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией
16:17
 
РоссияВ миреВеликобританияАндрей Келин
 
 
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