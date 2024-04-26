https://ria.ru/20240426/britaniya-1942600452.html

Посла России вызвали в британский МИД

Посла России вызвали в британский МИД - РИА Новости, 26.04.2024

Посла России вызвали в британский МИД

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:13

2024-04-26T19:13

2024-04-26T19:23

россия

в мире

великобритания

андрей келин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Королевства, говорится в заявлении, распространенном МИД Британии."Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании", – говорится в заявлении.Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.

https://ria.ru/20240426/velikobritaniya-1942540809.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

россия, в мире, великобритания, андрей келин