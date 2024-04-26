Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg
Опрос Bloomberg: Байден проигрывает Трампу в шести из семи "колеблющихся" штатов
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял завоеванный в марте рост популярности в семи штатах, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ежемесячного опроса.
Как отмечается, сильная речь о положении дел в стране позволила Байдену в марте добиться лучшего результата в ежемесячном опросе с начала его проведения в октябре.
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В апреле действующий президент растерял приобретенную популярность. Агентство связывает эту тенденцию с пессимизмом избирателей в отношении траектории развития экономики США.
Согласно апрельскому опросу Bloomberg News/Morning Consult, Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его поединка с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. В Мичигане он опережает Трампа на два процентных пункта и немного уступает ему в Пенсильвании и Висконсине. В Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине отставание Байдена более значительное.
В ходе онлайн-опроса в семи "колеблющихся" штатах 8-15 апреля были опрошены 4969 зарегистрированных избирателей. Средняя статистическая погрешность опроса составляет один процентный пункт.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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