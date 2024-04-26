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Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg - РИА Новости, 26.04.2024
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02:37 26.04.2024 (обновлено: 05:47 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html
Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg
Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg - РИА Новости, 26.04.2024
Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg
Президент США Джо Байден потерял завоеванный в марте рост популярности в семи штатах, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:37
2024-04-26T05:47
в мире
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джо байден
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президентские выборы в сша
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял завоеванный в марте рост популярности в семи штатах, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ежемесячного опроса.Как отмечается, сильная речь о положении дел в стране позволила Байдену в марте добиться лучшего результата в ежемесячном опросе с начала его проведения в октябре.В апреле действующий президент растерял приобретенную популярность. Агентство связывает эту тенденцию с пессимизмом избирателей в отношении траектории развития экономики США.Согласно апрельскому опросу Bloomberg News/Morning Consult, Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его поединка с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. В Мичигане он опережает Трампа на два процентных пункта и немного уступает ему в Пенсильвании и Висконсине. В Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине отставание Байдена более значительное.В ходе онлайн-опроса в семи "колеблющихся" штатах 8-15 апреля были опрошены 4969 зарегистрированных избирателей. Средняя статистическая погрешность опроса составляет один процентный пункт.Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html
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в мире, сша, мичиган, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Мичиган, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg

Опрос Bloomberg: Байден проигрывает Трампу в шести из семи "колеблющихся" штатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял завоеванный в марте рост популярности в семи штатах, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ежемесячного опроса.
Как отмечается, сильная речь о положении дел в стране позволила Байдену в марте добиться лучшего результата в ежемесячном опросе с начала его проведения в октябре.
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
15 апреля, 19:30
В апреле действующий президент растерял приобретенную популярность. Агентство связывает эту тенденцию с пессимизмом избирателей в отношении траектории развития экономики США.
Согласно апрельскому опросу Bloomberg News/Morning Consult, Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его поединка с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. В Мичигане он опережает Трампа на два процентных пункта и немного уступает ему в Пенсильвании и Висконсине. В Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине отставание Байдена более значительное.
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
СМИ: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара
01:35
В ходе онлайн-опроса в семи "колеблющихся" штатах 8-15 апреля были опрошены 4969 зарегистрированных избирателей. Средняя статистическая погрешность опроса составляет один процентный пункт.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Трамп опережает Байдена в глазах избирателей, показал опрос
13 апреля, 19:48
 
В миреСШАМичиганПенсильванияДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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