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В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений - РИА Новости, 26.04.2024
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13:20 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/bilayn-1942463446.html
В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений
В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений - РИА Новости, 26.04.2024
В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) внедрило автоматизированное решение по расчету углеродного следа от инфраструктуры, используемой ИТ-приложениями внутри компании, РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:20
2024-04-26T13:20
россия
вымпелком
технологии
билайн
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) внедрило автоматизированное решение по расчету углеродного следа от инфраструктуры, используемой ИТ-приложениями внутри компании, сообщает оператор."Для команд, которые занимаются разработкой ИТ-приложений, при проектировании важно оценивать комплексное влияние на множество факторов: не только на оптимизацию серверных мощностей и потребление электроэнергии, но также и на то, какой вклад они тем самым вносят в экологическую обстановку. Следуя стратегии развития собственного ИТ-ландшафта компании, мы активно переносим работу приложений в "облако". При этом нам важно обеспечить наблюдаемость упомянутых выше параметров для разработчиков и предоставить им инструмент анализа и прогнозирования с учетом выбора того или иного архитектурного решения командами", - отметил заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям билайна Антон Рубенчик, слова которого приводятся в сообщении.Расчеты основываются на данных потребления электроэнергии серверным оборудованием с учетом региональных коэффициентов выбросов парниковых газов от сетевого электричества и тепла, определенных территориальным методом. Коэффициенты эмиссий были рассчитаны экспертами по климатическим рискам и парниковым газам.Как отмечается в сообщении, мониторинг углеродного следа позволит компании разрабатывать и внедрять меры по повышению энергоэффективности и внедрению инфраструктурных зеленых решений."В настоящий момент разработчики уже получили возможность прогнозировать углеродный след, расчет которого основывается на усредненных показателях по потреблению электроэнергии. В свою очередь, эти показатели рассчитываются на основе модели, спроектированной силами команды, развивающей облачную платформу", - сообщили в компании.В ближайших планах – внедрение моделей в платформу наблюдаемости для возможности произведения расчетов на основе мониторинга фактических данных и отслеживания динамики роста или снижения показателей по выбросам."Несмотря на то, что вклад ПАО "ВымпелКом" в общий объем выбросов парниковых газов РФ составляет менее 0,001%, компания раскрывает данные по углеродному следу в нефинансовой отчетности с 2018 года, на постоянной основе улучшая качество раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Второй год подряд совместно с нашими партнерами мы считаем и раскрываем предотвращенный выброс СО2-эквивалента от внедрения зеленых технологий и проекта по восстановлению клиентского оборудования. Решение, которое мы реализовали сейчас, стало последовательным шагом в развитии управления климатической повесткой", - прокомментировала руководитель по устойчивому развитию билайна Евгения Чистова.
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россия, вымпелком, технологии, билайн
Россия, ВымпелКом, Технологии, Билайн

В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений

© iStock.com / gorodenkoffСпециалист по ИТ работает в серверном центре
Специалист по ИТ работает в серверном центре - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Специалист по ИТ работает в серверном центре
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) внедрило автоматизированное решение по расчету углеродного следа от инфраструктуры, используемой ИТ-приложениями внутри компании, сообщает оператор.
"Для команд, которые занимаются разработкой ИТ-приложений, при проектировании важно оценивать комплексное влияние на множество факторов: не только на оптимизацию серверных мощностей и потребление электроэнергии, но также и на то, какой вклад они тем самым вносят в экологическую обстановку. Следуя стратегии развития собственного ИТ-ландшафта компании, мы активно переносим работу приложений в "облако". При этом нам важно обеспечить наблюдаемость упомянутых выше параметров для разработчиков и предоставить им инструмент анализа и прогнозирования с учетом выбора того или иного архитектурного решения командами", - отметил заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям билайна Антон Рубенчик, слова которого приводятся в сообщении.
Расчеты основываются на данных потребления электроэнергии серверным оборудованием с учетом региональных коэффициентов выбросов парниковых газов от сетевого электричества и тепла, определенных территориальным методом. Коэффициенты эмиссий были рассчитаны экспертами по климатическим рискам и парниковым газам.
Как отмечается в сообщении, мониторинг углеродного следа позволит компании разрабатывать и внедрять меры по повышению энергоэффективности и внедрению инфраструктурных зеленых решений.
"В настоящий момент разработчики уже получили возможность прогнозировать углеродный след, расчет которого основывается на усредненных показателях по потреблению электроэнергии. В свою очередь, эти показатели рассчитываются на основе модели, спроектированной силами команды, развивающей облачную платформу", - сообщили в компании.
В ближайших планах – внедрение моделей в платформу наблюдаемости для возможности произведения расчетов на основе мониторинга фактических данных и отслеживания динамики роста или снижения показателей по выбросам.
"Несмотря на то, что вклад ПАО "ВымпелКом" в общий объем выбросов парниковых газов РФ составляет менее 0,001%, компания раскрывает данные по углеродному следу в нефинансовой отчетности с 2018 года, на постоянной основе улучшая качество раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Второй год подряд совместно с нашими партнерами мы считаем и раскрываем предотвращенный выброс СО2-эквивалента от внедрения зеленых технологий и проекта по восстановлению клиентского оборудования. Решение, которое мы реализовали сейчас, стало последовательным шагом в развитии управления климатической повесткой", - прокомментировала руководитель по устойчивому развитию билайна Евгения Чистова.
 
РоссияВымпелКомТехнологииБилайн
 
 
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