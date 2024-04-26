https://ria.ru/20240426/bilayn-1942463446.html

В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений

В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений - РИА Новости, 26.04.2024

В билайне разработали решение для расчета углеродного следа ИТ-приложений

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) внедрило автоматизированное решение по расчету углеродного следа от инфраструктуры, используемой ИТ-приложениями внутри компании, РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:20

2024-04-26T13:20

2024-04-26T13:20

россия

вымпелком

технологии

билайн

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) внедрило автоматизированное решение по расчету углеродного следа от инфраструктуры, используемой ИТ-приложениями внутри компании, сообщает оператор."Для команд, которые занимаются разработкой ИТ-приложений, при проектировании важно оценивать комплексное влияние на множество факторов: не только на оптимизацию серверных мощностей и потребление электроэнергии, но также и на то, какой вклад они тем самым вносят в экологическую обстановку. Следуя стратегии развития собственного ИТ-ландшафта компании, мы активно переносим работу приложений в "облако". При этом нам важно обеспечить наблюдаемость упомянутых выше параметров для разработчиков и предоставить им инструмент анализа и прогнозирования с учетом выбора того или иного архитектурного решения командами", - отметил заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям билайна Антон Рубенчик, слова которого приводятся в сообщении.Расчеты основываются на данных потребления электроэнергии серверным оборудованием с учетом региональных коэффициентов выбросов парниковых газов от сетевого электричества и тепла, определенных территориальным методом. Коэффициенты эмиссий были рассчитаны экспертами по климатическим рискам и парниковым газам.Как отмечается в сообщении, мониторинг углеродного следа позволит компании разрабатывать и внедрять меры по повышению энергоэффективности и внедрению инфраструктурных зеленых решений."В настоящий момент разработчики уже получили возможность прогнозировать углеродный след, расчет которого основывается на усредненных показателях по потреблению электроэнергии. В свою очередь, эти показатели рассчитываются на основе модели, спроектированной силами команды, развивающей облачную платформу", - сообщили в компании.В ближайших планах – внедрение моделей в платформу наблюдаемости для возможности произведения расчетов на основе мониторинга фактических данных и отслеживания динамики роста или снижения показателей по выбросам."Несмотря на то, что вклад ПАО "ВымпелКом" в общий объем выбросов парниковых газов РФ составляет менее 0,001%, компания раскрывает данные по углеродному следу в нефинансовой отчетности с 2018 года, на постоянной основе улучшая качество раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Второй год подряд совместно с нашими партнерами мы считаем и раскрываем предотвращенный выброс СО2-эквивалента от внедрения зеленых технологий и проекта по восстановлению клиентского оборудования. Решение, которое мы реализовали сейчас, стало последовательным шагом в развитии управления климатической повесткой", - прокомментировала руководитель по устойчивому развитию билайна Евгения Чистова.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, технологии, билайн