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МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов - РИА Новости, 26.04.2024
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14:29 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/belgiya-1942504417.html
МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов
МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов - РИА Новости, 26.04.2024
МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов
Фландрия и Брюссель являются основными местами резидентской концентрации экстремистов и приверженцев идеологии джихадизма, находящихся под контролем бельгийских РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:29
2024-04-26T14:29
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Фландрия и Брюссель являются основными местами резидентской концентрации экстремистов и приверженцев идеологии джихадизма, находящихся под контролем бельгийских спецслужб, сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден. Речь идет о лицах, подлежащих отслеживанию и внесенных в единый банк данных (ЕБД) координационным центром по анализу угроз при министерстве внутренних дел, отмечает агентство Belga. По состоянию на 27 марта, в ЕБД "внесены 656 человек, в том числе 575 за их приверженность идеологии исламистского джихада, 53 - за приверженность правому экстремизму, 16 - за левый экстремизм и 12 - за другие виды угроз", сообщила Верлинден. Распределение по регионам Бельгии подлежащих отслеживанию спецслужбами лиц выглядит следующим образом: 318 - во Фландрии, 233 - в Брюсселе и 98 - в Валлонии, уточнила министр. В октябре 2023 года 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд открыл в Брюсселе огонь из автоматического оружия по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться.
https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html
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в мире, брюссель, бельгия, фландрия
В мире, Брюссель, Бельгия, Фландрия
МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов

МВД Бельгии назвало Фландрию основным местом концентрации экстремистов

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкВид на площадь Бург и готическое здание ратуши в Брюгге - главном городе бельгийской провинции Западная Фландрия на северо-западе страны
Вид на площадь Бург и готическое здание ратуши в Брюгге - главном городе бельгийской провинции Западная Фландрия на северо-западе страны - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид на площадь Бург и готическое здание ратуши в Брюгге - главном городе бельгийской провинции Западная Фландрия на северо-западе страны. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Фландрия и Брюссель являются основными местами резидентской концентрации экстремистов и приверженцев идеологии джихадизма, находящихся под контролем бельгийских спецслужб, сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден.
Речь идет о лицах, подлежащих отслеживанию и внесенных в единый банк данных (ЕБД) координационным центром по анализу угроз при министерстве внутренних дел, отмечает агентство Belga.
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По состоянию на 27 марта, в ЕБД "внесены 656 человек, в том числе 575 за их приверженность идеологии исламистского джихада, 53 - за приверженность правому экстремизму, 16 - за левый экстремизм и 12 - за другие виды угроз", сообщила Верлинден.
Распределение по регионам Бельгии подлежащих отслеживанию спецслужбами лиц выглядит следующим образом: 318 - во Фландрии, 233 - в Брюсселе и 98 - в Валлонии, уточнила министр.
В октябре 2023 года 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд открыл в Брюсселе огонь из автоматического оружия по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться.
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