https://ria.ru/20240426/belgiya-1942504417.html

МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов

МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов - РИА Новости, 26.04.2024

МВД Бельгии назвало основные места концентрации экстремистов

Фландрия и Брюссель являются основными местами резидентской концентрации экстремистов и приверженцев идеологии джихадизма, находящихся под контролем бельгийских РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:29

2024-04-26T14:29

2024-04-26T14:29

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Фландрия и Брюссель являются основными местами резидентской концентрации экстремистов и приверженцев идеологии джихадизма, находящихся под контролем бельгийских спецслужб, сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден. Речь идет о лицах, подлежащих отслеживанию и внесенных в единый банк данных (ЕБД) координационным центром по анализу угроз при министерстве внутренних дел, отмечает агентство Belga. По состоянию на 27 марта, в ЕБД "внесены 656 человек, в том числе 575 за их приверженность идеологии исламистского джихада, 53 - за приверженность правому экстремизму, 16 - за левый экстремизм и 12 - за другие виды угроз", сообщила Верлинден. Распределение по регионам Бельгии подлежащих отслеживанию спецслужбами лиц выглядит следующим образом: 318 - во Фландрии, 233 - в Брюсселе и 98 - в Валлонии, уточнила министр. В октябре 2023 года 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд открыл в Брюсселе огонь из автоматического оружия по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться.

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, бельгия, фландрия