https://ria.ru/20240426/bayden-1942615934.html

Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде

Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде - РИА Новости, 26.04.2024

Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде

Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:58

2024-04-26T19:58

2024-04-26T19:58

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. "Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой... На мгновение я подумал (об этом - ред.), но у меня было двое детей", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. "Не поймите меня неправильно", - продолжил президент, отметив, что он не собирался покончить с собой.

https://ria.ru/20240210/tramp-1926528351.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден