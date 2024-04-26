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Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде - РИА Новости, 26.04.2024
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19:58 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/bayden-1942615934.html
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде - РИА Новости, 26.04.2024
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде
Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:58
2024-04-26T19:58
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. "Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой... На мгновение я подумал (об этом - ред.), но у меня было двое детей", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. "Не поймите меня неправильно", - продолжил президент, отметив, что он не собирался покончить с собой.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде

Байден заявил, что после гибели жены и дочери в ДТП в 1972 году думал о суициде

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
 Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году.

Первая жена Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми погибли в автокатастрофе в декабре 1972 года. Двое сыновей Байдена, Хантер и Бо, получили травмы при аварии.

"Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой... На мгновение я подумал (об этом - ред.), но у меня было двое детей", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
"Не поймите меня неправильно", - продолжил президент, отметив, что он не собирался покончить с собой.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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