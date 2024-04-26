https://ria.ru/20240426/bayden-1942615934.html
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде - РИА Новости, 26.04.2024
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде
Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:58
2024-04-26T19:58
2024-04-26T19:58
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. "Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой... На мгновение я подумал (об этом - ред.), но у меня было двое детей", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. "Не поймите меня неправильно", - продолжил президент, отметив, что он не собирался покончить с собой.
https://ria.ru/20240210/tramp-1926528351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден признался, что после гибели жены и дочери думал о суициде
Байден заявил, что после гибели жены и дочери в ДТП в 1972 году думал о суициде
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году.
Первая жена Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми погибли в автокатастрофе в декабре 1972 года. Двое сыновей Байдена, Хантер и Бо, получили травмы при аварии.
"Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой... На мгновение я подумал (об этом - ред.), но у меня было двое детей", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
"Не поймите меня неправильно", - продолжил президент, отметив, что он не собирался покончить с собой.