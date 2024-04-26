https://ria.ru/20240426/azerbaydzhan-1942491536.html

Баку призвал суд ООН признать возражения Еревана необоснованными

Баку призвал суд ООН признать возражения Еревана необоснованными - РИА Новости, 26.04.2024

Баку призвал суд ООН признать возражения Еревана необоснованными

Азербайджан призвал Международный суд ООН отклонить все предварительные возражения Армении по его иску в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, признав, что ни... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:34

2024-04-26T13:34

2024-04-26T13:42

в мире

азербайджан

армения

баку

ильхам алиев

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ГААГА, 26 апр - РИА Новости. Азербайджан призвал Международный суд ООН отклонить все предварительные возражения Армении по его иску в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, признав, что ни одно из них не является обоснованием для непризнания юрисдикции суда в данном разбирательстве, заявил представитель азербайджанской делегации, посол этой страны в Нидерландах Рахман Мустафаев. Международный суд ООН 15-19 апреля провел слушания по предварительным возражениям Азербайджана по иску Армении, которая обвинила Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе. На этой неделе, с 22 по 26 апреля, суд заслушал предварительные возражения Армении по иску Баку с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев. "Республика Азербайджан просит суд отклонить все предварительные возражения Армении, содержащиеся в окончательном представлении от 24 апреля 2024 года, на том основании, что ни одно из них не является обоснованным возражением против юрисдикции суда или приемлемости иска Азербайджана, а также отклонить все возражения, которые ставят под сомнение необходимость разбирательства по существу", - заявил Мустафаев в ходе заключительного выступления делегации в суде ООН в пятницу. Ранее на слушаниях глава армянской делегации Егише Киракосян заявил, что обвинения Баку выходят за пределы юрисдикции Международного суда ООН, так как касаются первой карабахской войны (1992-1994), а на тот момент конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации еще не вступила в силу между сторонами. Армения 16 сентября 2021 года обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Армения 28 сентября 2023 года подала в Международный суд ООН новый иск с призывом принять обеспечительные меры в отношении Баку из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван попросил суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Азербайджан отверг обвинения Армении в "этнических чистках" в Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома. Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.

https://ria.ru/20230929/oon-1899547925.html

https://ria.ru/20240415/baku-1940084057.html

азербайджан

армения

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения, баку, ильхам алиев, оон