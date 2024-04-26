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ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты - РИА Новости, 26.04.2024
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14:38 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты - РИА Новости, 26.04.2024
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:38
2024-04-26T14:38
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали динамическому ценообразованию, авиакомпаниям необходимо внести корректировки, рассказали в пресс-службе. "В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования", - рассказала пресс-служба ФАС. "Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок", - добавляется в сообщении. В ФАС также указали, что направили в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. "Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - подчеркивается в сообщении. "Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. ...Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе", - напомнили в ведомстве.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, уральские авиалинии
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Аэрофлот, Уральские авиалинии
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты из-за жалоб россиян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали динамическому ценообразованию, авиакомпаниям необходимо внести корректировки, рассказали в пресс-службе.
"В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования", - рассказала пресс-служба ФАС.
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"Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок", - добавляется в сообщении.
В ФАС также указали, что направили в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. "Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - подчеркивается в сообщении.
"Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. ...Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе", - напомнили в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АэрофлотУральские авиалинии
 
 
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