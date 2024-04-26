ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты из-за жалоб россиян
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали динамическому ценообразованию, авиакомпаниям необходимо внести корректировки, рассказали в пресс-службе.
"В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования", - рассказала пресс-служба ФАС.
"Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок", - добавляется в сообщении.
В ФАС также указали, что направили в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. "Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - подчеркивается в сообщении.
"Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. ...Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе", - напомнили в ведомстве.
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