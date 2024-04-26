https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты - РИА Новости, 26.04.2024

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:38

2024-04-26T14:38

2024-04-26T14:38

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аэрофлот

уральские авиалинии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ по жалобам граждан на рост цен на авиабилеты: на отдельных маршрутах они не соответствовали динамическому ценообразованию, авиакомпаниям необходимо внести корректировки, рассказали в пресс-службе. "В ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования", - рассказала пресс-служба ФАС. "Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок", - добавляется в сообщении. В ФАС также указали, что направили в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. "Полученные ответы в настоящий момент анализируются", - подчеркивается в сообщении. "Алгоритмы ценообразования авиакомпаний находятся под пристальным вниманием ФАС России. ...Кроме того, ФАС продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе", - напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240326/reys-1936017123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, уральские авиалинии