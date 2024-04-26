https://ria.ru/20240426/avdeevka-1942397412.html

ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой

ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой - РИА Новости, 26.04.2024

ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой

ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:02

2024-04-26T05:02

2024-04-26T05:29

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, подразделение противовоздушной обороны выполняет задачи по воздушному прикрытию мест дислокации личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники группировки. На боевом дежурстве военнослужащие уничтожают разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, которые пытаются провести аэроразведку позиций артиллерии, мест расположения огневых сил и средств. "Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html

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россия, авдеевка, вооруженные силы украины