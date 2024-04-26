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ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 26.04.2024 (обновлено: 05:29 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/avdeevka-1942397412.html
ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой
ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой - РИА Новости, 26.04.2024
ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой
ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:02
2024-04-26T05:29
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, подразделение противовоздушной обороны выполняет задачи по воздушному прикрытию мест дислокации личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники группировки. На боевом дежурстве военнослужащие уничтожают разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, которые пытаются провести аэроразведку позиций артиллерии, мест расположения огневых сил и средств. "Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ПВО обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой

Расчет ЗРК "Оса" обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, подразделение противовоздушной обороны выполняет задачи по воздушному прикрытию мест дислокации личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники группировки. На боевом дежурстве военнослужащие уничтожают разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, которые пытаются провести аэроразведку позиций артиллерии, мест расположения огневых сил и средств.
"Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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