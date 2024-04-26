https://ria.ru/20240426/ataka-1942639702.html

ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области

ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2024

ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области

Украинские войска пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское Запорожской области, атака сорвана силами РЭБ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:50

2024-04-26T22:50

2024-04-26T22:50

в мире

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское Запорожской области, атака сорвана силами РЭБ, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика", - сказал Рогов. По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240329/vsu-1936614237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов