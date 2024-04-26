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ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ataka-1942639702.html
ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области
ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области
Украинские войска пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское Запорожской области, атака сорвана силами РЭБ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:50
2024-04-26T22:50
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское Запорожской области, атака сорвана силами РЭБ, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика", - сказал Рогов. По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240329/vsu-1936614237.html
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запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области

Рогов: ВСУ пытались ударить дронами-камикадзе по детсадам в Запорожской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское Запорожской области, атака сорвана силами РЭБ, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика", - сказал Рогов.
По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области
29 марта, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир Рогов
 
 
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