ВСУ атаковали два детских сада в Запорожской области
Рогов: ВСУ пытались ударить дронами-камикадзе по детсадам в Запорожской области
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское Запорожской области, атака сорвана силами РЭБ, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика", - сказал Рогов.
По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.