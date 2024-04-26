https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS - РИА Новости, 26.04.2024

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS

Дальнобойная версия американских ракет ATACMS не поможет Вооруженным силами Украины изменить ситуацию в пользу Киева, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:15

2024-04-26T10:15

2024-04-26T16:26

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вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дальнобойная версия американских ракет ATACMS не поможет Вооруженным силами Украины изменить ситуацию в пользу Киева, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу дается ответ — нет. Все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев", — указал он.Ваннер также добавил, что в России еще до объявления США о поставках ракет знали, что ВСУ ими уже владели, поэтому это не застало Москву врасплох.Накануне американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США на прошлой неделе тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.

https://ria.ru/20240426/makgregor-1942418505.html

https://ria.ru/20240426/vsu-1942415598.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, welt