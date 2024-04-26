https://ria.ru/20240426/ariston-1942582314.html

Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление

Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление - РИА Новости, 26.04.2024

Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:33

2024-04-26T18:33

2024-04-26T19:02

экономика

россия

владимир путин

газпром

siemens

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения... "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Аристон Термо Русь", принадлежащих Аристон Холдинг Н.В. (Ariston Holding N.V.) - акционерное общество "Газпром бытовые системы"... "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "БСХ Бытовые Приборы", принадлежащих БСХ Хаусгерете ГмбХ (BSH Hausgerate GmbH) - акционерное общество "Газпром бытовые системы", - говорится в документе. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое."Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.

https://ria.ru/20231108/gazprom-1908200907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, газпром, siemens