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Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление - РИА Новости, 26.04.2024
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18:33 26.04.2024 (обновлено: 19:02 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ariston-1942582314.html
Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление
Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление - РИА Новости, 26.04.2024
Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:33
2024-04-26T19:02
экономика
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения... "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Аристон Термо Русь", принадлежащих Аристон Холдинг Н.В. (Ariston Holding N.V.) - акционерное общество "Газпром бытовые системы"... "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "БСХ Бытовые Приборы", принадлежащих БСХ Хаусгерете ГмбХ (BSH Hausgerate GmbH) - акционерное общество "Газпром бытовые системы", - говорится в документе. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое."Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
https://ria.ru/20231108/gazprom-1908200907.html
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экономика, россия, владимир путин, газпром, siemens
Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпром, Siemens
Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление

Путин передал "дочки" Ariston и BSH Hausgerate в управление структуре "Газпрома"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения... "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Аристон Термо Русь", принадлежащих Аристон Холдинг Н.В. (Ariston Holding N.V.) - акционерное общество "Газпром бытовые системы"... "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "БСХ Бытовые Приборы", принадлежащих БСХ Хаусгерете ГмбХ (BSH Hausgerate GmbH) - акционерное общество "Газпром бытовые системы", - говорится в документе.
BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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8 ноября 2023, 16:56
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГазпромSiemens
 
 
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