Рейтинг@Mail.ru
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 26.04.2024 (обновлено: 01:04 27.04.2024)
https://ria.ru/20240426/arest-1942639512.html
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны - РИА Новости, 27.04.2024
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T22:49
2024-04-27T01:04
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
московский городской суд
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941942635_0:312:1130:947_1920x0_80_0_0_a6ee87fc4127c8aea5dfe6d5ec2faa76.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина, следует из карточки на сайте суда.Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса).По данным следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.Адвокат обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".По делу проходит также бизнесмен и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки. Суд арестовал троих фигурантов до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html
https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941942635_0:188:1130:1035_1920x0_80_0_0_36a59b80cd004adc18eaacac7c4c6d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, московский городской суд, москва
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Московский городской суд, Москва
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны

Фигурант дела о взятке замминистру обороны Бородин обжаловал свой арест

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыСергей Бородин, фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Тимуром Ивановым
Сергей Бородин, фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Тимуром Ивановым - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Сергей Бородин, фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина, следует из карточки на сайте суда.
Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса).
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
25 апреля, 17:57
По данным следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.

Громкий арест

Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Бизнесмену, обвиняемому в даче взятки замглавы Минобороны, грозит 15 лет
25 апреля, 13:13
Адвокат обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".
По делу проходит также бизнесмен и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки. Суд арестовал троих фигурантов до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова
Вчера, 13:53
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура ИвановаМосковский городской судМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала