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В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны - РИА Новости, 27.04.2024
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T22:49
2024-04-26T22:49
2024-04-27T01:04
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тимур иванов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина, следует из карточки на сайте суда.Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса).По данным следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.Адвокат обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".По делу проходит также бизнесмен и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки. Суд арестовал троих фигурантов до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html
https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, московский городской суд, москва
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Московский городской суд, Москва
В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны
Фигурант дела о взятке замминистру обороны Бородин обжаловал свой арест
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина, следует из карточки на сайте
суда.
Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса).
По данным следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.
Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.
Адвокат обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".
По делу проходит также бизнесмен и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин
, которого обвиняют в даче взятки. Суд арестовал троих фигурантов до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд
назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".