https://ria.ru/20240426/arest-1942639512.html

В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны

В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны - РИА Новости, 27.04.2024

В суд поступила жалоба на арест фигуранта дела о взятке замминистра обороны

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-26T22:49

2024-04-26T22:49

2024-04-27T01:04

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина, следует из карточки на сайте суда.Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса).По данным следствия, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.Адвокат обратил внимание, что с точки зрения его подзащитного, "обвинение не соответствует действительности, а в самом материале указаны "какие-то стоимости якобы этих ремонтных работ, взятые с потолка".По делу проходит также бизнесмен и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки. Суд арестовал троих фигурантов до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".

https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html

https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html

https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, московский городской суд, москва