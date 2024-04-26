https://ria.ru/20240426/aktery-1942626008.html

Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля

Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля - РИА Новости, 26.04.2024

Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля

Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марике Бейкирх (немецкий фильм "Шлимазл"), приз за лучшую мужскую роль получил актер... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:52

2024-04-26T20:52

2024-04-26T21:03

культура

мексика

катар

елена лядова

сергей эйзенштейн

ричард гир

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марике Бейкирх (немецкий фильм "Шлимазл"), приз за лучшую мужскую роль получил актер Хуан Рамон Лопес (фильм копродукции Мексика, Катар "Стыд"), передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия". "Лучший актёр - Хуан Рамон Лопес, фильм Мексика, Катар "Стыд"", - сказала актриса и член жюри осинового конкурса ММКФ Елена Лядова. Лучшей актрисой ММКФ стала Марике Бейкирх за роль в немецком фильме "Шлимазл". ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

https://ria.ru/20240419/mmkf-1941151203.html

мексика

катар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мексика, катар, елена лядова, сергей эйзенштейн, ричард гир