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Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля - РИА Новости, 26.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:52 26.04.2024 (обновлено: 21:03 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/aktery-1942626008.html
Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля
Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля - РИА Новости, 26.04.2024
Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля
Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марике Бейкирх (немецкий фильм "Шлимазл"), приз за лучшую мужскую роль получил актер... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:52
2024-04-26T21:03
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марике Бейкирх (немецкий фильм "Шлимазл"), приз за лучшую мужскую роль получил актер Хуан Рамон Лопес (фильм копродукции Мексика, Катар "Стыд"), передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия". "Лучший актёр - Хуан Рамон Лопес, фильм Мексика, Катар "Стыд"", - сказала актриса и член жюри осинового конкурса ММКФ Елена Лядова. Лучшей актрисой ММКФ стала Марике Бейкирх за роль в немецком фильме "Шлимазл". ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
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мексика, катар, елена лядова, сергей эйзенштейн, ричард гир
Культура, Мексика, Катар, Елена Лядова, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир
Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля

Лучшими актерами ММКФ стали Марике Бейкирх и Хуан Рамон Лопес

© Centro De Capacitación Cinematográfica A.C., 2021Актер Хуан Рамон Лопес в фильме "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо
Актер Хуан Рамон Лопес в фильме Стыд режиссера Мигеля Сальгадо
© Centro De Capacitación Cinematográfica A.C., 2021
Актер Хуан Рамон Лопес в фильме "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Марике Бейкирх (немецкий фильм "Шлимазл"), приз за лучшую мужскую роль получил актер Хуан Рамон Лопес (фильм копродукции Мексика, Катар "Стыд"), передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
«
"Лучший актёр - Хуан Рамон Лопес, фильм Мексика, Катар "Стыд"", - сказала актриса и член жюри осинового конкурса ММКФ Елена Лядова.
Лучшей актрисой ММКФ стала Марике Бейкирх за роль в немецком фильме "Шлимазл".
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
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КультураМексикаКатарЕлена ЛядоваСергей ЭйзенштейнРичард Гир
 
 
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