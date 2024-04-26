https://ria.ru/20240426/abrams-1942463821.html

Аналитик рассказал, почему США отказались от поставок Abrams Украине

Аналитик рассказал, почему США отказались от поставок Abrams Украине - РИА Новости, 26.04.2024

Аналитик рассказал, почему США отказались от поставок Abrams Украине

Американские танки Abrams, как и большинство подобной тяжёлой западной техники, оказались не приспособленными к географическим условиям Донбасса и понесли... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:12

2024-04-26T12:12

2024-04-26T13:27

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сша

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игорь коротченко

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Американские танки Abrams, как и большинство подобной тяжёлой западной техники, оказались не приспособленными к географическим условиям Донбасса и понесли большие потери от российского оружия, из-за этого Вашингтон отказался от дальнейших поставок, рассказал РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. "Осознание этого факта привело к тому, что новый американский пакет не включает больше поставку Abrams для украинских вооружённых сил. Ставка сделана на дальнобойные системы ракетного оружия, такие как ATACMS, ну и снаряды, комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и так далее", - сказал Коротченко. Он уточнил, что Abrams оказались абсолютно неэффективными в зоне боевых действий, спасовав перед российскими беспилотниками, противотанковыми ракетными комплексами. Из-за этого Вашингтон понёс большие репутационные издержки, подчеркнул Коротченко. Кроме того, танки оказались неприспособленными к этой местности. "Практически все западные танки имеют слишком большую массу, они вязли в почве, особенно в условиях, когда шли дожди либо таял снег. Эти кадры облетели весь мир … то есть им требуется некая такая идеальная среда, а здесь они просто даже передвигаться самостоятельно в ряде случаев не смогли. Либо их приходилось вытаскивать, либо они застревали и доставались уже как трофеи российским Вооружённым силам", - рассказал аналитик. Он заключил, что решение об отводе танков Abrams, которые не смогли каким-то образом улучшить положение использовавших их подразделений ВСУ, это попытка минимизировать репутационный ущерб для США.

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), сша, донбасс, игорь коротченко, вооруженные силы украины, в мире