https://ria.ru/20240426/abrams-1942400347.html

СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams

СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams

Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:03

2024-04-26T06:03

2024-04-26T15:09

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников."На данный момент танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и <...> представитель Минобороны, подтвердивший этот шаг на условиях анонимности", — говорится в статье.Широкое использование беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения", заявил другой неназванный высокопоставленный представитель Пентагона.В конце сентября 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, всего Вашингтон пообещал Киеву 31 боевую машину.Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

https://ria.ru/20240426/domino-1942394604.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джон кирби, m1 abrams