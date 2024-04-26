Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 26.04.2024 (обновлено: 15:09 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/abrams-1942400347.html
СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams
СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams
Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:03
2024-04-26T15:09
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
джон кирби
m1 abrams
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358192_0:30:939:558_1920x0_80_0_0_73a7f349817fe488c873e82b77936149.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.&quot;На данный момент танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и &lt;...&gt; представитель Минобороны, подтвердивший этот шаг на условиях анонимности&quot;, — говорится в статье.Широкое использование беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения", заявил другой неназванный высокопоставленный представитель Пентагона.В конце сентября 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, всего Вашингтон пообещал Киеву 31 боевую машину.Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
https://ria.ru/20240426/domino-1942394604.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358192_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_9256de8eb8695b19a91f9f1a94486051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джон кирби, m1 abrams
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Джон Кирби, M1 Abrams
СМИ: ВСУ отказались от использования танков Abrams

AP: ВСУ перестали использовать Abrams из-за российских дронов

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.
«

"На данный момент танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и <...> представитель Минобороны, подтвердивший этот шаг на условиях анонимности", — говорится в статье.

Танк Abrams, подбитый под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
20 марта, 05:04
Широкое использование беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения", заявил другой неназванный высокопоставленный представитель Пентагона.
В конце сентября 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, всего Вашингтон пообещал Киеву 31 боевую машину.
Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
Реактивные системы залпового огня Ураган ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
"Эффект домино": на Западе забили тревогу из-за маневра России
03:51
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАДжон КирбиM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала