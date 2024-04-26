https://ria.ru/20240426/a320-1942530443.html

Пилот, посадивший A320 в поле в Сибири, вынужден подрабатывать таксистом

Пилот, посадивший A320 в поле в Сибири, вынужден подрабатывать таксистом - РИА Новости, 26.04.2024

Пилот, посадивший A320 в поле в Сибири, вынужден подрабатывать таксистом

Пилот "Уральских авиалиний" Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, подрабатывает таксистом и грузчиком, после того как... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:42

2024-04-26T15:42

2024-04-26T15:42

происшествия

уральские авиалинии

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, подрабатывает таксистом и грузчиком, после того как авиакомпания отправила его в отпуск без содержания, рассказала РИА Новости жена летчика Анна Семенова. Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" РИА Новости сообщали, что Сергей Белов, командир самолета, посадивший A320 в сибирском поле, уволился из авиакомпании по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета. Трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. Второй пилот Эдуард Семенов продолжает находиться в отпуске без содержания, отмечали в пресс-службе. "За это время Эдуард что только не делал: и машины чинил, и таксовал, и водителем "Камаза" на стройке работал, и мастером – за рабочими смотрел. Все было. А что делать? Выживать как-то надо. Без официального трудоустройства так приходится перебиваться, подвернувшимися заработками. Его ведь "Уральские авиалинии" и не увольняют, и работать не дают. Хотя комиссия закончила расследование еще 4 апреля", – сказала Семенова. На просьбу прокомментировать эту ситуацию и на вопрос, когда у второго пилота закончится отпуск без содержания, в пресс-службе авиакомпании ответили РИА Новости очень кратко: "Без комментариев". Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Также, как недавно уточняли РИА Новости в авиакомпании, севший в поле самолет не вернется к полетам. Перевозчик, проанализировав все возможные сценарии по эвакуации самолета – вывоз целиком, подъем вертолетом по частям, взлет с замерзшей поверхности, – пришел к выводу, что ни один из них не может быть реализован.

https://ria.ru/20240411/rosaviatsiya-1939235429.html

https://ria.ru/20230925/zapisi-1898484377.html

https://ria.ru/20240326/chita-1935808062.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области